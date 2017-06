Jährliches schiitisches Ritual

Bonn. Am Sonntag findet, wie auch in den vergangenen Jahren, in der Bonner Innenstadt wieder ein Trauermarsch mit Selbstgeißelung zum Gedenken an den getöteten Imam Ali statt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.06.2017

Bei dem jährlichen Trauermarsch in der Wenzelgasse werden von 14 bis 19 Uhr nach Angaben der Polizei auch in diesem Jahr rund 300 Teilnehmer aus ganz Deutschland erwartet. Die Teilnehmer drücken durch Selbstgeißelung ihre Trauer aus.

Dabei werden mit nackten Oberkörpern Trauerlieder gesungen, eine Sargattrappe getragen und sich mit den flachen Händen auf die Brust geschlagen. In Imam Ali sehen die Schiiten den eigentlichen rechtmäßigen Nachfolger des Propheten Mohammed.

Bonner Verkehr bleibt unberührt

Für den Straßenverkehr erwartet die Polizei keine Einschränkungen, da der Weg ausschließlich durch die Fußgängerzone führt. Der Zugang zu Wohnungen oder Geschäftsräumen soll für Anlieger möglich sein, dennoch können kurzzeitige Beeinträchtigungen nicht ausgeschlossen werden.

In den vergangenen Jahren waren die Teilnehmer aus ganz Europa zu dem Ritual angereist. Die Bonner Polizei geht von einem friedlichen Verlauf der Demonstration aus.