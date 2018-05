BONN. Heinz-Egon Abels ist tot. Der Gründer der Früchte Welt, ist in der Nacht zu Freitag in Italien gestorben. Dort machten der 83-Jährige und seine Frau Mia Urlaub. Die Söhne Heinz-Egon und Rainer Abels sind sofort in den Urlaubsort gereist.

Heinz-Egon Abels begann mit 14 Jahren eine Bäckerlehre in Bornheim-Dersdorf. Danach arbeitete er dreieinhalb Jahre für die Bonner Stadtwerke und wurde schließlich selbstständiger Gemüsehändler. Schon bald belieferte er Bundeskanzler und Bundespräsidenten. 2016 verkaufte er „Abels Früchte Welt“.

Abels Zuhause war Tannenbusch. Er hat drei Kinder und vier Enkelkinder. Sein Ruhestand war geprägt von Familie, Garten und Karneval. Er galt als Gründer des „Mäuse Balletts“ der KG Wiesse Müüs und als Mitbegründer der Kultur- und Karnevalsgesellschaft Bönnsche Chinese.

„Wir alle sind sehr traurig und können es noch gar nicht fassen. Wir haben Heinz-Egon Abels viel zu verdanken“, sagte am Sonntag Roman Wagner, Vize-Vorsitzender der KG Wiesse Müüs. Abels war mit Herz und Seele Karnevalist und Förderer dieser Frackgesellschaft. Von 2003 bis 2009 fungierte er in der KG als Senatspräsident und wurde wegen seiner außerordentlichen Verdienste 2011 zum Ehrensenatspräsidenten ernannt.