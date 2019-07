Unternehmen ist insolvent

Bonn. Die Bäckereikette Oebel aus Aachen, die auch zehn Filialen in Bonn und der Region hat, ist insolvent. Das bestätigte am Mittwoch eine Sprecherin des Amtsgerichts Aachen. Eine Bonner Filiale wurde bereits geschlossen.

Für Anfragen war Oebel zunächst nicht zu erreichen. Offenbar sind die meisten Filialen bereits geschlossen. Die Oebel-Bäckerei in der Bauhaus-Filiale an der Bonner Gartenstraße sei bereits seit diesem Mittwoch geschlossen, hieß es dort.

