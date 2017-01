23.01.2017 Bonn/Region. Bis zu Minus neun Grad Kälte am Morgen und kaum Tauwetter in Sicht. Viele betreten die zugefrorenen Seen in Bonn und der Region - und begeben sich dabei in Lebensgefahr.

Der Flughafen meldete am Montag früh um 5:30 Uhr - 10,2°C - zum Zittern kalt. In Beuel ist es um sieben Uhr nur noch - 5,2°C kalt. Die Vorhersage für den Rest der Woche steht weiter auf: Handschuhe, Mütze, Schaal.

Der Rheinauensee in Bonn ist inzwischen zugefroren. Am Wochenende nutzten viele die Gelegenheit zu einem Spaziergang auf dem Eis. Dabei warnt die Stadt Bonn seit Mittwoch davor, das Eis zu betreten. Am Ufer des Sees hat das Amt für Stadtgrün Schilder aufgestellt. Insgesamt hat der See sieben Wasserzuläufe. Dort ist das Wasser ständig in Bewegung und friert nicht zu.

Auch im Rhein-Sieg-Kreis warnen Feuerwehren und Gemeinden davor, nicht freigegebene Eisflächen zu betreten. Während die Troisdorfer Badeseen bisher gar nicht zugefroren sind, tummelten sich auf dem Allner See in Hennef am Sonntagnachmittag zahlreiche Abenteuerlustige, die das sonnige Winterwetter nach draußen gelockt hatte.

"Darunter waren auch viele Familien, Eltern mit ihren Kindern", berichtet Thomas Vitiello, Pressesprecher der Hennefer Feuerwehr. "Dieses Verhalten ist hochgefährlich und unverantwortlich. Der Allner See ist keine freigegebene Eisfläche." Aufgrund von Unterströmungen und Temperaturschwankungen, so warnt die Feuerwehr, sei auch diese Eisfläche an verschiedenen Stellen unterschiedlich dick und berge ein enormes Risiko.

Das gilt nicht nur für die Seen im Kreis, sondern auch für die Sieg, die an einigen Stellen mit geringer Fließgeschwindigkeit ebenfalls zugefroren ist. In Siegburg beispielsweise brach am Samstagmittag ein Hund nahe der Wahnbachtalstraße in das Eis ein. Die Feuerwehr wurde alarmiert, das Tier konnte aber schon vor deren Eintreffen gerettet werden. Bisher sind der Kreisverwaltung keine weiteren Vorfälle dieser Art bekannt.

In jedem Fall gilt: Nur offiziell freigegebene Eisflächen dürfen betreten werden. "Da Kinder die Gefahr selbst schlecht einschätzen können, müssen die Erwachsenen ihnen das Risiko erklären. Eltern sollen ihre Vorbildfunktion wahrnehmen: "Bleiben Sie dem Eis fern", appelliert die Hennefer Feuerwehr eindringlich.

Ein 51-jähriger Mann ist am Wochenende in den Dümmer See bei Damme beim Schlittschuhlaufen eingebrochen und konnte erst nach Stunden von der Feuerwehr gerettet werden. Seine Körpertemperatur betrug nur noch 28 Grad. Für ihn bestand Lebensgefahr. Am Montag ist in Köln ein zehnjähriger Junge ins Eis eines Weihers eingebrochen. Er konnte von Freunden aus dem Wasser gezogen werden und musste mit Unterkühlungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. In Bonn hatte die Feuerwehr am Wochenende keine Einsätze im Zusammenhang mit Eis. (Anja Wollschlaeger, Katharina Anton)

Winter-Wunderland Deutschland Foto: Susann Prautsch/dpa Ein Frachtschiff fährt in Frankfurt (Hessen) über den eisbedeckten Main.

Foto: Bernd Thissen/dpa In Winterberg-Neuastenberg (Nordrhein-Westfalen) herrschen ideale Wintersportbedingungen.

Foto: Bernd Thissen/dpa Zwei Schwäne suchen im Dortmund-Ems-Kanal bei Dortmund (Nordrhein-Westfalen) nach Nahrung.

Foto: Martin Schutt/dpa Schnee liegt um die Wartburg in Eisenach (Thüringen), wo sich einst Martin Luther versteckt hielt.

Foto: Jens Büttner/dpa Ein Rentier sonnt sich im Gehege der Rentierfarm in Strasen (Mecklenburg-Vorpommern).

Foto: Sebastian Kahn/dpa Das Reiterstandbild August des Starken in Dresden (Sachsen) ist schneebedeckt.

Foto: Jan Woitas/dpa Ein Zug der Fichtelbergbahn dampft durch das verschneite Erzgebirge (Sachsen).

Foto: Karl-Josef Hildebrand/dpa Ein Bootshaus liegt bei Inning (Bayern) am Ammersee in Frost und Schnee.

Foto: Peter Kneffel/dpa Ein Mann surft bei Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt auf dem Eisbach im Englischen Garten in München (Bayern).

Foto: Frederico Gambarini/dpa Paul-Martin Reuber geht in Husten (Nordrhein-Westfalen) mit seinem Rheinischen Kaltblut-Hengst Elton spazieren.

Foto: dpa Schlittschuhläufer vergnügen sich auf dem zugefrorenen Dümmer See bei Damme (Niedersachsen).

Foto: Matthias Bein/dpa Der Harz begrüßt Touristen mit viel Sonnenschein und Schnee, wie hier im Kurpark in Schierke (Sachsen-Anhalt).

Foto: Soeren Stache/dpa Mitglieder des Vereins Berliner Seehunde baden in einem Loch im Eis des Orankensees in Berlin.

Foto: Silas Stein/dpa Bäume im Nationalpark Schwarzwald beim Kniebis (Baden-Württemberg) sind schneebedeckt.

Foto: Thomas Warnack/dpa In Grüningen (Baden-Württemberg) ist ein Schäfer mit seiner Schafherde sowie zwei Eseln und Ziegen unterwegs.

Foto: Henning Kaiser/dpa Wasservögel schwimmen in einem Baggersee in Köln (Nordrhein-Westfalen), der teilweise mit Eis bedeckt ist.

Foto: Frank Rumpenhorst/dpa Ein Spaziergänger hat auf dem Großen Feldberg im Taunus (Hessen) seinen Handabdruck im Raureif hinterlassen.

Foto: Stefan Sauer/dpa Der Vollmond scheint über deeer Ostsee unweit des Seebades Zempin (Mecklemburg-Vorpommern) auf der Insel Usedom.

Foto: Boris Roessler/dpa In Kronberg im Taunus (Hessen) balanciert ein Rotkehlchen im Schnee auf einem Bein.

Foto: Ingo Wagner/dpa Das kalte Wetter der vergangenen Tage hat das Wattenmeer bei Cuxhaven-Duhnen (Niedersachsen) in eine Winterlandschaft verwandelt.

Foto: Christian Charisius/dpa Frostiger Winterhimmel über der Köhlbrandbrücke im Hafen von Hamburg.

Foto: Patrick Seeger/dpa Studenten der Sportfakultät der Universität Freiburg gehen bei eisigen Temperaturen in der Dreisam (Baden-Würtemberg) "anschwimmen".

Foto: Bernd Settnik/dpa Diese Schneemänner stehen in Potsdam (Brandenburg) am Schloss Sanssouci.

Foto: Andreas Arnold/dpa Ausflügler besuchen trotz frostigem Wind die Klangskulptur auf dem Erbsenkopf (Rheinland-Pfalz).

Foto: Christian Charisius/dpa Jogger überqueren bei Sonnenaufgang eine Brücke an der Alster in Hamburg.

Foto: Armin Weigel/dpa Zuschauer eines Pferdeschlittenrennens werden in Rinach (Bayern) von einem Schneeschauer überrascht.