Neuer Bonn-Film von Georg Divossen

Außen dicke Steine, innen Schutzräume: Unter dem Alten Zolls am Rheinufer gibt es einen alten Bunker, der nicht mehr genutzt wird.

Das Hotel Arndtruhe in Bad Godesberg ist 1945 abgebrannt, der Gewölbekeller besteht immer noch.

Um die in der Krypta der Kreuzbergkirche begrabenen Mönche ranken sich viele Geschichten. Eine handelt davon, dass einst ein Tourist einen FInger von den Toten abgebrochen haben soll.

Bonn. Was hat ein abgebrochener Finger eine Mönchsmumie mit einer sechswöchigen Pechsträhne zu tun? Dieses und noch viele weitere Anekdoten erzählt Georg Divossen in seinem neuen Film. Dafür hat er 50 Bonner Keller erkundet.

Von Nicolas Ottersbach, 10.05.2017

Der Finger eines Mönchs bringt offensichtlich Unglück. Zumindest, wenn man der Geschichte glaubt, die sich um die mumifizierten Priester in der Gruft der Kreuzbergkirche rankt. Um 1800, als Bonn beliebtes Ausflugsziel für Engländer war, soll ein Tourist den Finger einer Mönchsmumie abgebrochen haben.

„Danach hatte er sechs Wochen lang Pech und schickte den Finger wieder zurück nach Endenich“, erzählt Filmemacher Georg Divossen. In seiner neuen Dokumentation „Bonner Keller erzählen Stadtgeschichte“ hat er viele solcher Anekdoten ausgegraben. Und sich Zugang zum unterirdischen Bonn verschafft, das sonst verborgen bleibt.

Drei Jahre dauerten die Dreharbeiten. „Vor allem, weil es so schwierig war, Ansprechpartner zu finden“, sagt Divossen. Die Historiker der Stadtverwaltung konnten ihm nicht weiterhelfen, noch nie hatte sich jemand ausführlich mit Kellern beschäftigt.

In den Geschäften kannte kaum einer die Immobilienbesitzer, die Mieter hatten keine Schlüssel zu den Kellerräumen. Also blieb Divossen nur übrig zu klingeln, zu fragen und sich durchzutelefonieren. Insgesamt erkundete er mehr als 50 Keller im gesamten Stadtgebiet.

„Die Keller sind jahrhundertealte Zeitzeugen“, sagt Divossen. Denn während die Häuser an der Oberfläche immer wieder abgerissen oder auch durch Brände und Bomben zerstört wurden, blieben die unterirdischen Mauern bestehen. So wie im Gebäude des Optikers Dancker in der Sternstraße: Die Wände sind aus massiven Basaltsteinen gemauert, die noch aus dem Mittelalter stammen.

Der Film erklärt auch, woher der Name Sterntorbrücke kommt. Was heute wie eine Einkaufspassage aussieht, ist in Wirklichkeit die Brücke über den ehemaligen Bastionsgraben vor der alten Stadtmauer. „Die Brücke ist noch voll intakt, man erreicht sie aber nur über die Keller der Häuser, die später direkt um sie herum gebaut wurden“, sagt Divossen.

Mancher Bewohner macht sich das auch heute noch zunutze und stellt seinen Kram in den insgesamt sieben Brückenbögen ab. Ein besonderes Bonner Phänomen sind die Doppelkeller. Oft gibt es unter den gerade mal ein Meter hohen Gewölben ein weiteres, das durch eine Treppe verbunden ist und eine ebenso niedrige Deckenhöhe hat.

„Es war damals sehr teuer, einen tieferen Keller auszuschachten“, sagt Divossen. Die Doppelkeller entstanden vermutlich dadurch, dass sich mit den Jahrzehnten das Stadtniveau abhob. Die fehlenden Zentimeter, die es für einen bündigen Anschluss an die Straßenhöhe brauchte, wurden dann mit einem zweiten, aufgesetzten Keller erreicht.

Dass Keller früher teuer waren, beweist auch die Krypta der Kreuzkirche. Die sollte einst viel kleiner ausfallen, als sie heute ist. „Beim Bau mussten die Überreste der alten Bastion entfernt werden, die Arbeiter gruben immer tiefer“, sagt Divossen.

So tief, dass die Kosten mit denen des kompletten Oberbaus fast gleichzogen. Dafür konnten die großen Räume aber einige Hundert Jahre später als Luftschutzbunker genutzt werden. Ebenso wie der Keller der Uni. Kilometerlang ziehen sich die Gänge hin, in denen heute vor allem Dokumente archiviert werden.

Premiere des Films ist am Dienstag, 16. Mai, ab 19 Uhr im Gemeindesaal der Stiftskirche, Kölnstraße. Der Eintritt ist frei. Die zweite Aufführung beginnt am Freitag, 2. Juni, um 18.30 Uhr in der Krypta der Kreuzkirche, Kaiserplatz. Der Film ist für 15,90 Euro im Buchhandel erhältlich( ISBN 978-3936-253-90-0 ).