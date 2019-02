Empfang im Kanzleramt

Berlin. Angela Merkel wird die Jecken nicht los: Die Bundeskanzlerin empfängt in ihrem Berliner Dienstsitz Prinzenpaare aus allen Bundesländern, darunter auch Prinz Thomas I. und Bonna Anne-Christin I.

Prinz Thomas I. und Bonna Anne-Christin I. haben am Dienstag beim Tollitäten-Empfang in Berlin die Bundesstadt Bonn vertreten. Bundeskanzlerin Angela Merkel hob in ihrer Rede die Bedeutung des Ehrenamts für den gesellschaftlichen Zusammenhalt hervor.

Nach dem offiziellen Foto interessierte sich die Regierungschefin für die Traditionsfigur des bönnschen Fastelovends, den Paias. Thomas I. erläuterte ihr Geschichte, Funktion und Bedeutung des hölzernen Machtsymbols. Am Montagabend hatte das Prinzenpaar an einer Podiumsdiskussion des Bundes Deutscher Karneval in der Landesvertretung Saarland teilgenommen. Dabei ging es zum die Zukunftsfähigkeit und die Wertschätzung des Ehrenamts.