Bühnenkunst in allen Facetten

Bonn. Überall Theater, Tanz und Kleinkunst: Ganz Bonn ist an diesem Mittwochabend eine einzige Bühne. Bei der inzwischen traditionellen Theaternacht, die inzwischen zum zwölften Mal stattfindet, zeigt sich die lokale Kulturszene von ihrer besten Seite.

Von Thomas Kölsch, 09.05.2018

38 Spielstätten im gesamten Stadtgebiet, vom Pantheon in Beuel bis zum Theater im Keller in Duisdorf und von den Kammerspielen Bad Godesberg bis zum Anno Tubac in der Kölnstraße, haben auf Einladung der Bonner Theatergemeinde ihre Türen geöffnet und bieten ein umfangreiches Programm für jeden Geschmack. Vor allem die freie Szene nutzt die Gelegenheit, um sich zu präsentieren und mit Auszügen aus kommenden Programmen Werbung zu machen.

Gerade diese kleinen Häppchen sind ideal, nicht zuletzt wegen des hervorragenden Wetters, bei dem kaum jemand über einen längeren Zeitraum in einem dunklen Raum sitzen möchte. Stattdessen wird flaniert – und genau das möchte die Theaternacht ja erreichen. Sie will neugierig machen, neugierig auf neue Produktionen, bunte Ensembles und Bühnen, zu denen die Besucher sonst vielleicht nicht so einfach gehen würden.

Bilder der Bonner Theaternacht Foto: Thomas Kölsch

Nachdem die Veranstalter um 19 Uhr im Innenhof der Universität Bonn 200 Luftballons in den Himmel steigen ließen und damit den Startschuss zu dem theatralen Marathon gaben, begannen die Besucher in fest gebuchten Startervorstellungen. Danach waren sie frei, alles zu erkunden, was ihr Herz begehrt, etwa die absurd-irrsinnige Darbietung des Theaterprojekts „Fulminant“ des Bonner Vereins für gemeindenahe Psychiatrie oder das neueste Stück des deutsch-italienisch-französischen Ensembles GIFT im Euro Theater.

Ein zentraler Anlaufpunkt ist dabei die Brotfabrik, in der gleich acht verschiedene Formationen ihre Kunst zeigen. Noch etwa bis Mitternacht läuft das Programm, danach lädt das Theater Bonn zu einer wilden Party bis in die frühen Morgenstunden ein. Schon ab 23 Uhr kann derweil im Pantheon getanzt werden: Dort vermischen sich Klassik, Pop und Electronica zu einer ganz besonderen Melange, die in Zukunft regelmäßig in Beuel das Nachtleben bereichern soll.