Buntes Programm auf und hinter der Bühne

Bonn. Das Theater Bonn lädt für diesen Sonntag zu einer neuen Ausgabe seines Theaterfests ein. Den ganze Tag über gibt es viel zu entdecken, zu erleben und zum mitmachen.

15.09.2017

An verschiedenen Orten im und rund um das Opernhaus können Besucher ab 14 Uhr zahlreiche Programmpunkte aus Oper, Schauspiel, dem Kinder- und Jugendangebot "Portal" und dem Beethoven Orchester erleben. Auf der großen Bühne zeigen Technikshows die Möglichkeiten der Bühnentechnik. Wer sich schon immer gefragt hat, was ein Dramaturg macht und wie lange es dauert, eine Perücke herzustellen, kann die Mitarbeiter des Theaters im sogenannten Speed-Dating dazu befragen.

Zauberschau und Kinderschminken

Den ganzen Tag über gibt es auch für Kinder und Familien einiges zu entdecken, darunter eine Zaubershow, Kinderschminken und ein großes Mitmachangebot am Theatercontainer. Auch die Fotoaktion in Kooperation mit dem General-Anzeiger gibt es wieder. Dabei können sich Besucher, ausgestattet von den Profis aus Kostüm und Maske, ablichten lassen. Die Bilder werden auf Wunsch auch auf GA-Titelseiten gedruckt. Zugunsten der Kulturpatenkasse, die finanziell benachteiligten Mädchen und Jungen den Theaterbesuch ermöglicht, wird dafür ein kleiner Betrag erhoben.

Darüber hinaus lädt das Schauspiel zu inszenierten Parcours durch das Haus ein, zwischendurch gibt es immer wieder musikalische Häppchen in Form von Bandauftritten und Konzerten. Wie schon in den vergangenen Jahren endet das Theaterfest mit einem großen Finale auf der Opernbühne. Ab 19.30 Uhr bietet das Abendprogramm Einblicke in die neue Spielzeit mit Mitgliedern des Opern- und Schauspielensembles, dem Opernchor des Theaters sowie dem Beethoven Orchester. hbl