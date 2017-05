Bonn. Die Bonner bleiben ihrer Kulturszene treu: Gut 3000 Gäste sind am vergangenen Mittwoch bei der Theaternacht unterwegs gewesen.

25.05.2017

Mit mehr als 150 Vorstellungen in der gesamten Stadt haben sich die etablierte und die freie Szene präsentiert.

Die Theatergemeinde, die nach dem Ausstieg des Theaters Bonn spontan die Organisation der Großveranstaltung übernommen hatte, ließ tatsächlich keine Wünsche offen. Nach der Eröffnung durch die Schirmherr-Familie Mockridge im Haus der Springmaus tummelten sich die Besucher in den zahlreichen Spielstätten.

Viele Starter-Veranstaltungen waren restlos ausverkauft – und im weiteren Verlauf des Abends nutzten die Theatergänger die Gelegenheit, auch mal abseits der gewohnten Orte erstaunliche Ensembles zu erleben. So konnte man sich in einer alten Zentrifuge von einer Musik-Revue mitreißen lassen, in der NAFAB-Schaumfabrik in Beuel Heavy-Metal-Texte und -Klänge vernehmen und in der Ermekeilkaserne die Alanus-Studenten bejubeln.

Bonner Theaternacht Foto: Thomas Kölsch

Grandios waren zudem die Tanzdarbietungen von bo komplex und befreundeten Kompanien in den Kammerspielen sowie das Speed-Acting im Euro Theater, das sich einmal mehr als Publikumsmagnet erwies.