Bonn. Wieso muss Trinkwasser bei einem Festival derart teuer sein? Gerade wenn es so heiß ist und hergeht wie beim Technofest "Panama" in der Bonner Rheinaue, könnte Wasser günstiger wenn nicht kostenlos abgegeben werden.

Techno, Sonne und Liebe – da deutet sich das Problem schon im Motto an. Zu einem Musikfestival gehören sommerliche Temperaturen einfach dazu – ebenso wie stundenlanges Tanzen in der prallen Sonne. Bei manchen Festivalbesuchern war die Stimmung allerdings trotz wolkenlosen Himmels getrübt. Denn 0,4 Liter Mineralwasser kosteten beim „Panama Open Air“ in der Bonner Rheinaue drei Euro – genauso teuer waren Bier oder Cola.

Angesichts von Temperaturen von mehr als 25 Grad blieb Besuchern nichts anderes übrig, als tief in die Tasche zu greifen, um ihren Durst zu löschen und so einer Dehydrierung während des zwölfstündigen Events vorzubeugen. Wie bei vielen anderen Festivals war auch in der Rheinaue das Mitbringen von eigenen Getränken – und sei es nur eine kleine Plastikflasche mit Leitungswasser – verboten. Besucher bemängelten daher zu Recht, dass es keine Möglichkeit gab, kostenlos Leitungswasser zu zapfen oder wenigstens günstiges Trinkwasser zu kaufen. Für die Camper gab es auf dem Platz kostenloses Wasser an den Wasserhähnen.

Samstagabend reagierten die Veranstalter dann doch auf Beschwerden und die gestiegenen Temperaturen und boten Mineralwasser um einen Euro billiger an. Die Organisatoren versichern, dass sie bei extremeren Temperaturen, wie zuletzt bei der Rockaue, kostenloses Trinkwasser zur Verfügung gestellt hätten.

Es ist klar, dass Veranstalter und Gastronomen Profit machen müssen, um bei einem Event unterm Strich nicht in die Verlustzone zu geraten. Es ist auch klar, dass ein Festivalbesucher, der fürs Ticket mehr als 30 Euro zahlt, auch ein gewisses Budget für die Verpflegung mitbringt. Drei Euro für den Becher Wasser sind ein happiger Preis. Und wer trotz alledem die körperliche Verfassung der Festivalbesucher in den Blickfeld rückt, trifft Vorsorge, dass es wirklich nur bei Techno, Sonne und Liebe bleibt.