Wie gut kennen Sie die Stadt?

Bonn ist eine bunte Stadt mit einer spannenden Geschichte: Ehemalige Bundeshauptstadt, Wiege von Haribo, Touristenmagnet dank Kirschblüte und gespickt mit echten Originalen.

Vor einer Kulisse, die mit Relikten der Römerzeit und einem Jahrhunderte alten Jahrmarkt glänzt, entstehen neue Trends, finden fremde Tierarten ein Zuhause und werden sportliche Höhepunkte gefeiert.

Sind Sie ein echter Bonn-Experte und verfolgen regelmäßig, was in der Stadt passiert? In unserem Quiz stellen wir Ihnen 15 Fragen, die zeigen, wie gut Sie informiert sind. Testen Sie Ihr Wissen.

