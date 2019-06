Reanimation an einer Übungspuppe: Ersthelfer sind oft schneller am Unfallort als der Rettungsdienst und können so Leben retten.

Bonn. Wüssten Sie, was an einer Unfallstelle zu tun ist und wie Sie einem Unfallopfer helfen können? In unserem Quiz können Sie Ihr Wissen über Erste Hilfe testen und auffrischen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.06.2019

Wie lautet der europaweite Rettungsnotruf? Wie schnell ist ein Rettungswagen am Einsatzort? Was ist als erstes zu tun, wenn ich an einer Unfallstelle ankommen, und warum sollte ein Verletzter überhaupt in die stabile Seitenlage gebracht werden? Wie oft muss ich bei einer Wiederbelebung die Herzdruckmassage ausüben und wie oft die Beatmung?

Bei solchen und anderen Fragen sind viele Deutsche unsicher. Auch deshalb starten wohl hierzulande nur 30 Prozent der potenziellen Ersthelfer an einem Unfallort die sogenannte Laienbeatmung, wie Ausbilder Benjamin Fabry im GA-Interview erklärt.

Wer sein Wissen über Erste Hilfe testen oder auch auffrischen will, kann an unserem Quiz teilnehmen: