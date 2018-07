Wetterdienst warnt weiter vor Hitze

Eine Frau liegt am Strand unterhalb des Bahnhöfchens in Beuel.

Inhaltsverzeichnis 1. Temperatur in Bonn soll auf 39 Grad steigen 2. Amt für Stadtgrün mit Wasserwagen unterwegs

Bonn. Die Bonner schwitzen und die Temperaturen steigen noch weiter. Am Donnerstag sollen die Temperaturen in Bonn bis zu 39 Grad erreichen. Der Bonner Klimatologe Karsten Brandt rechnet mit 100 Sommertagen mit jeweils mehr als 25 Grad.

Bonn und die Region schwitzen weiter: Der Deutsche Wetterdienst rechnet auch am Donnerstag mit einer starken Wärmebelastung und hat die seit Dienstag geltende amtliche Wetterwarnung vor Hitze bis Donnerstag, 19 Uhr, verlängert.

Hoch Helmut hat es in sich. Es beschert uns die nächsten Tage eine Hitzewelle mit Temperaturen, die unter Umständen sogar an der 40-Grad-Marke kratzen könnten. Davon ist zumindest Karsten Brandt überzeugt. Der Bonner Klimatologe und Geschäftsführer von Donnerwetter.de spricht bereits von einem Rekordsommer, der nicht nur den Menschen in Bonn und der Region, sondern beinahe in ganz Deutschland so viele Sonnentage beschert wie seit Jahrzehnten nicht mehr.

„Wir verzeichnen zurzeit eine außergewöhnlich stabile Wetterlage“, erklärte Brandt am Montag im GA-Gespräch. Hintergrund: Weil das Hoch über Skandinavien die Westwinde blockiert, die normalerweise in unseren Breitengraden für kühlere Luft und Regen sorgen, erleben wir hierzulande laut Brandt einen ungewöhnlich warmen und trockenen Sommer. Bis Ende der Woche werden es seit April 74 Sommertage mit einer Temperatur von jeweils mehr als 25 Grad sein. „Normal für einen Sommer bei uns sind 25 Tage über 25 Grad Celsius.“ Im Juli seien die Temperaturen bisher lediglich an zwei Tagen unter 25 Grad gesunken. Zudem hat die Sonne im Juli bisher im Schnitt elf Stunden pro Tag geschienen.

Zehn Tipps bei Hitze und schwüler Luft Hitze und schwüle Luft machen vielen Menschen zu schaffen. Mit diesen Tipps schaffen Sie es auch durch unangenehme Tage! Foto: Oliver Killig/Illustration Wem die schwüle Luft Kopfschmerzen verursacht, der sollte vor allem viel an der frischen Luft sein. Optimalerweise allerdings nicht bloß sitzend - etwas Bewegung ist durchaus wichtig. Ebenfalls wichtig ist die Lebensweise: Rauchen ist ungünstig, regelmäßiges Essen genauso ein Muss wie Entspannung und nicht zu langes Schlafen. "Migränepatienten dürfen zwar spät ins Bett, müssen aber früh wieder raus, weil sich später am Morgen der Biorhythmus schlechter umstellt", so ein Experte.

Foto: Sven Vietense - stock.adobe.com Wer sich wegen der Wärme beim Einschlafen quält, dem empfehlen Experten vor dem Zubettgehen eine kühle, aber nicht zu kalte Dusche. Die Feuchtigkeit nicht ganz abtrocknen, sondern verdunsten lassen - das bringt dem Körper Abkühlung. Außerdem empfiehlt sich ein leichter, luftiger Schlafanzug aus Naturfasern wie Baumwolle. Sie können Schweiß gut aufnehmen - immerhin schwitzt der Körper nachts einen halben Liter Flüssigkeit aus.

Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa Generell sollten über den Tag verteilt etwa zweieinhalb bis drei Liter getrunken werden. Ideale Durstlöscher sind Mineralwasser, abgekühlte Kräuter- und Früchtetees oder verdünnte Obst- und Gemüsesäfte. Sie enthalten in der Regel genügend Mineralien, um die ausgeschwitzten Salze wieder zu ersetzen. Zuckerreiche Limonaden verursachen hingegen noch mehr Durst. Vorsicht vor eiskalten Getränken: Sie können Magenbeschwerden verursachen. Zudem muss der Körper mehr arbeiten, um die Flüssigkeit auf Körpertemperatur zu erwärmen. Auf Alkohol sollte besser verzichtet werden. Er weitet die Gefäße, was das Herz noch mehr belastet.

Foto: Martin Schutt Beim Essen gilt: Keine schwere und fette Kost, sondern besser mehrere kleine und leichte Mahlzeiten mit viel Obst und Gemüse.

Foto: DPA An heißen Tagen sollte man besser früh am Morgen lüften. Dann sind die Außentemperaturen noch niedriger, und es dringt weniger Hitze in die Wohnung oder das Haus ein, erklärt die Verbraucherzentrale Berlin. Im Verlauf des Tages werden dann am besten Rollläden, Jalousien und Vorhänge zugezogen. Wer die Wahl hat, sollte die außen angebrachten Verdunkler bevorzugen: Die Sonnenstrahlen, die die Raumluft aufheizen, werden am besten schon abgehalten, bevor sie ins Gebäude eindringen. Zur Not taugt laut Verbraucherzentrale auch ein Tuch, das außen am Fensterrahmen aufgehängt wird. Übrigens: Ein nasses Handtuch oder Laken, das vor das Fenster gehängt wird, erzeugt Verdunstungskälte und senkt auf diese Weise die Raumtemperatur.

Foto: dpa Luftige Kleidung hilft dem Körper, aufgestaute Hitze wieder loszuwerden - auch und gerade in Büros mit fester Kleiderordnung. Kommt der Chef nicht von selbst auf die Idee, können Berufstätige daher ruhig nachfragen, ob sie Krawatte oder Jacke nicht ausnahmsweise ablegen dürfen. Anders ist das bei der Arbeit im Freien: "Wichtig ist, dass Kopf und Oberkörper bedeckt sind. Man sollte eine Kopfbedeckung und ein langärmliges Shirt tragen", sagt Anette Wahl-Wachendorf vom Verband der Werks- und Betriebsärzte.

Foto: DPA Halbe Kraft voraus lautet die Devise bei der Nutzung der Auto-Klimaanlage gerade an heißen Sommertagen. Außerdem sollte man die kalte Luft nicht direkt auf den Körper strömen lassen, rät der Automobilclub von Deutschland (AvD). Sonst drohten Kopfschmerzen oder auch eine Erkältung. Zudem raten die Experten, selbst mit Klimaanlage auf einen ausreichenden Schutz vor Sonneneinstrahlung zu achten, um die Innenraumtemperatur wirksam zu senken. Dazu reichten schon einfache Maßnahmen wie das Anbringen von Schattenspendern an den Seitenscheiben oder - wenn möglich - Parken im Schatten. Wer nicht auf das Autofahren verzichten kann, sollte immer Trinkwasser mitnehmen. Niemals Kinder oder Tiere im Auto zurücklassen, selbst wenn man nur kurz etwas zu erledigen hat. Die Temperaturen steigen im Auto rasant an und können für die Insassen lebensgefährlich werden.

Foto: Wolfram Kastl/dpa Ventilatoren wirken erfrischend und lassen den Schweiß verdunsten. Hilfreich ist auch ein vor dem Ventilator platzierter Wäscheständer mit nassen Tüchern. Aber Achtung: Auch bei Ventilatoren drohen Nackenverspannungen und Erkältungen, wenn der Körper zu sehr auskühlt.

Foto: dpa Nicht jede sportliche Aktivität ist gesundheitsschädlich. Allerdings sollten längere körperliche Anstrengungen möglichst nicht in die Mittags- und Nachmittagsstunden gelegt werden. Dann ist die Belastung am höchsten. Senioren, Kindern und Menschen mit Kreislaufproblemen ist vom Sport bei Hitze allerdings abzuraten.

Foto: Lukas Schulze Technische Geräte wie Computer sollte man abschalten, wenn sie nicht gebraucht werden. Sie geben Wärme ab und erwärmen die Luft so noch zusätzlich.

Brandt geht derzeit davon aus, dass diese stabile Wetterlage wohl bis in den August anhalten wird, so dass Meteorologen und Statistiker bis Ende August sogar an die 100 Sommertage zählen könnten. „Das wäre ein Rekord, der alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen würde“, sagt Brandt. Ein deutliches Zeichen für den weltweiten Klimawandel, ist er überzeugt.

Hitze-Mythen im Sommer "Eine kühle Limonade eignet sich am besten als Durstlöscher bei starker Hitze" oder "Im Schatten brauche ich keine Sonnencreme": Rund um den Sommer und die Hitze existieren Mythen und eher zweifelhafte Thesen. Der Zehnerpack nimmt sich einige Behauptungen vor. Manche sind wahr, viele aber auch nicht angebracht. Foto: dpa Eine frische Limonade, am besten noch kombiniert mit Früchten und Kräutern - wer wünscht sich das bei Hitze nicht sofort herbei. Doch hilft das dem Körper in der Situation auch wirklich? Kalte Getränke erfrischen, aber anschließend schwitzt der Körper auch häufig stark. Das liege laut der Apotheken-Umschau daran, dass der Körper gegen die Kälte arbeitet, um die Körpertemperatur konstant zu halten. Dort wird daher geraten, lauwarme Getränke zu konsumieren.

Foto: dpa Es ist ein Trugschluss, wenn Menschen sich im Schatten aufhalten und davon ausgehen, dass sie dort vollständig vor der Sonneneinstrahlung geschützt werden. Wer sich einen sonnenbefreiten Ort gesucht hat, sollte sich trotzdem mit Cremes schützen. Laut Forschern bekäme man auch im Schatten mindestens die Hälfte an UV-Strahlen ab.

Foto: Christin Klose Oft heißt es: Wer sich eincremt, wird nicht braun. Das stimmt so nicht, denn der Sonnenschutz verlangsamt den Bräunungsprozess lediglich. Eincremen ist sehr wichtig, denn es hindert die schädlichen UV-Strahlen, die Haut großflächig anzugreifen. Außerdem wird die Haut durch die Cremes vor Hautkrebs geschützt.

Foto: Patrick Pleul Die Hitze hilft entgegen mancher Mythen nicht in erster Linie beim Abnehmen. Das Schwitzen wird dann mit dem Reduzieren des Körperfetts gleichgesetzt. Das stimmt so nicht, weil es sich beim Schwitzen lediglich um Wasser handelt. Das kann sich zwar leicht auf der Waage bemerkbar machen, aber heißt nicht, dass Körperfett verbrannt wurde. Der Wasserverlust ist eher gefährlich, weil er dem Körper das bei der Hitze dringend notwendige Wasser entzieht. Daher sollten Sonnenfans stets viel Wasser trinken.

Oft heißt es als Rat, sich 30 Minuten vor dem geplanten Sonnenbad einzucremen. Richtig ist jedoch, dass Sonnencremes sofort schützen, da ihre mineralischen wie chemischen UV-Filter physikalische Effekte nutzen, um die UV-Strahlen unschädlich zu machen. Hierzu reflektieren sie diese wie kleine Spiegel oder wandeln sie in Wärmestrahlung um. Allerdings wird der angegebene Lichtschutzfaktor (LSF) nur erreicht, wenn die empfohlene Menge aufgetragen wird. Dazu müssen für den ganzen Körper bei einem fünfjährigen Kind etwa 10 Gramm und bei einem Erwachsenen sogar 30 Gramm Creme pro Anwendung verschmiert werden. Viele tragen jedoch zu wenig Creme auf, das heißt verwenden sie zu dünn, sodass die Schutzleistung deutlich niedriger ist, als auf der Packung als LSF angegeben.

Foto: Ina Fassbender Häufig essen Menschen im Sommer eher weniger. Doch ist es gesund, bei der Hitze weniger zu essen? Welche Speisen sollten gegessen werden? Der Kreislauf wird durch die Temperaturen sehr belastet. Daher sollte auf leichte Kost zurückgegriffen werden. Mahlzeiten wie Obst, Gemüse, Salate, mageres Fleisch und Fisch werden empfohlen.

Foto: dpa In vielen Köpfen existiert der Gedanke: Haut, die von Kleidung bedeckt ist, ist automatisch vor Sonne geschützt. Je nach Art des Materials und Fertigungsverfahren können Sonnenstrahlen aber auch Stoffe durchdringen. Deshalb heißt es: Je engmaschiger die Textilie, desto besser schützt sie vor Sonnenstrahlung. Locker geschnittene Kleidung hat eine bessere Schutzleistung als enge Kleidung. Dunkle Stoffe sind hellen Stoffen vorzuziehen. Alle Hautbereiche, die nicht mit Stoff bedeckt sind, müssen mit ausreichend Sonnenschutz eingecremt werden.

Foto: dpa Diese Frage beschäftigt viele Menschen: Hilft Dauerlüften im Sommer? Darauf ein klares Nein, denn durch das ausgedehnte Lüften gelangt noch viel mehr warme Luft in die Wohnung. Am besten soll es sein, morgens zu lüften und so die kühle Luft im Raum lassen. Dazu ist es hilfreich, die Fenster abzudecken und die Rolläden den ganzen Tag geschlossen zu halten.

Foto: dpa Kein Sport an heißen Tagen. Stimmt das? Bedingt ja, weil morgens und abends leichte sportliche Betätigungen wie Yoga und Joggen unbedenklich sind. Wer aber in der Mittagshitze einen schnellen Lauf machen will, sollte aufpassen, denn Sportler können schnell überlastet werden. Das kann zu Schwächesymptomen und einem Besuch im Krankenhaus führen. Nach dem Training sollten Sportler nicht sehr kalt und auch nicht sehr heiß duschen. Eher sollte die Dusche lauwarm eingestellt werden.

Foto: Julian Stratenschulte Die Schädlichkeit der Sonne auf Menschen, wenn sie sich zu lange unter ihr aufhalten, wird häufig unterschätzt. Weil ungeschütztes Arbeiten in der Hitze beispielsweise sogar tödlich sein kann, sollten Beschäftigte aufeinander achten, um bei Symptomen wie Kopfschmerzen, Übelkeit oder unklare Beschwerden rechtzeitig Alarm schlagen zu können. Wer unter einer Hitzeerkrankung leidet, braucht sofort Schatten und feuchte Tücher zur Kühlung. Bewusstlose müssen in die stabile Seitenlage gebracht werden und der Rettungsdienst muss her.

War die Hitze bisher einigermaßen erträglich, weil es nicht zuletzt in den Nächten deutlich abkühlte, prognostiziert Brandt für diese Woche regelrechte Hundstage. „Die Werte werden erstmals über 36, 37 Grad steigen.“ Heißt: Nachts wird es deutlich unangenehmer, weil vor allem in den dicht bebauten Gebieten wie in der Innen-, Nord- oder Südstadt das Thermometer nicht mehr unter 22, 23 Grad fallen wird. Für alle, die Urlaub haben und nicht arbeiten müssen, sind da der Schwimmbadbesuch oder ein See in der Nähe ein guter Tipp. Viel Trinken (siehe „Tipps gegen die Hitze“) ist eh für alle oberste Pflicht.

Wasserversorgung ist nicht in Gefahr

Die Wasserversorgung: An Wasser wird es laut Michael Henseler von der Stadtwerke-Pressestelle in Bonn nicht mangeln. „Wir beziehen das Wasser für die Bonner Bürger von der Wahnbachtalsperre und haben von dem Wahnbachtalsperrenverband (WTV) die Information erhalten, dass für die nächsten zwölf Monate genügend Trinkwasser gespeichert ist und obendrein die Grundwasserspeicher gut gefüllt sind“, sagt Henseler. Und da das Wasser vom WTV bekanntlich gut ist, kann man es ohne Bedenken direkt aus dem Wasserhahn trinken. Nichts anderes schenken die SWB aus ihrem Wasserwagen aus, der ab nächster Woche wieder täglich auf dem Münsterplatz stehen wird, um die durstigen Passanten zum Nulltarif zu erfrischen.

Busse und Bahnen: „Viel trinken“, das raten die SWB auch ihren Fahrerinnen und Fahrern, die bei der Hitze mit Bussen und Bahnen in der Stadt unterwegs sind. Klimatisiert sind laut Henseler lediglich einige Stadtbahnen. In allen anderen Fahrzeugen muss der Fahrtwind für die nötige Kühlung ausreichen. Henseler: „Gut die Hälfte unserer Busse ist zwar mit einer Temperierungsanlage ausgestattet, die kühlt jedoch höchstens um zwei Grad herunter, was bei hohen Temperaturen so gut wie nicht mehr zu spüren ist.“

Die Energieversorgung: Keine Sorgen mus man sich nach Angaben von SWB-Sprecher Michael Henseler machen, dass womöglich die Strom- und Gasleitungen unter der großen Hitze leiden könnten. „Sie liegen so tief unter der Erde, dass selbst Asphaltverwerfungen den Leitungen nichts anhaben können“, versichert Henseler. Störfälle hätten in der Regel ganz andere Gründe, etwa durch Wassereinbrüche. Selbst die Schienen der Bahnen nähmen bei großer Hitze keinen Schaden, auch wenn der Asphalt aufweichen würde. „Sie können sich unter Umständen minimal verschieben, das hat aber keine Auswirkungen auf die Bahnfahrt“, so Henseler.