Verkehrsbehinderung in Bonn am Freitag

Bonn. Am Freitagmorgen müssen Autofahrer mit Stau und Verkehrseinschränkungen auf der A565 zwischen Poppelsdorf und Endenich rechnen. In Fahrtrichtung Siegburg ist nur eine Spur frei.

08.08.2019

Mit Stau und Behinderungen ist am Freitagmorgen auf der Autobahn 565 zu rechnen. Wie Straßen NRW mitteilt, wird zwischen 9 und 11 Uhr in Richtung Beuel zwischen den Anschlussstellen Poppelsdorf und Endenich der rechte Fahrstreifen gesperrt. Dort hat sich ein Schacht für das Abwasser abgesenkt, was Straßen NRW als Verkehrsgefährdung einstuft. Der Ablauf werde deshalb in einer „Notmaßnahme“ angehoben.