Veranstaltung der Welthungerhilfe

Bonn. Beim ZeroHungerRun in der Bonner Rheinaue gab es in diesem Jahr einen Teilnehmer- und Spendenrekord. 2127 Läufer nahmen teil und fast 40.000 Euro kamen für den guten Zweck zusammen.

Von Stefan Knopp, 30.09.2018

Das Interesse der Läufer am ZeroHungerRun übertraf alle Erwartungen der Veranstalter von der Welthungerhilfe: Am Ende gingen am Sonntag 2127 Läufer an den Start, darunter 74 Mädchen und Jungen bei der Premiere des Bambini-Laufs über 400 Meter. Alle zusammen schraubten das Ergebnis mit ihren Startgeld-Spenden auf knapp 40 000 Euro. Das ist mehr Geld als in den vergangenen beiden Jahren zusammen.

Über fünf Kilometer kamen Stefanie Richter (18:45 Minuten) und Aaron Wagner (16:05 Minuten) als erste ins Ziel, über zehn Kilometer Gina Purschke (41:48 Minuten) und Ghebsha Ghebrengus (33:53 Minuten). Das größtes Team mit 193 Teilnehmern stellt die Deutsche Post DHL.

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Montagsausgabe des General-Anzeigers und in unserem E-Paper.