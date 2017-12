Feuerwehreinsatz an Thomas-Mann-Straße

Ein Feuerwehreinsatz an der Thomas-Mann-Straße sorgt für Einschränkungen bei den Straßenbahnlinien 61 und 62.

Bonn. Die Feuerwehr ist zu einem Einsatz in der U-Bahn-Station Hauptbahnhof ausgerückt. Teile des U-Bahnhofs wurden evakuiert. Betroffen von Einschränkungen sind auch die Straßenbahnlinien 61 und 62.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.12.2017

Die Feuerwehr ist am Dienstagabend gegen 20.15 Uhr zu einem Einsatz an der Thomas-Mann-Straße ausgerückt. Dort soll es in der angrenzenden U-Bahnstation nach ersten Informationen eine Rauchentwicklung gegeben haben. Teile der U-Bahn-Station Hauptbahnhof wurden nach Angaben der Feuerwehr evakuiert. Die Feuerwehr vermutet nach GA-Informationen brennende Dehnungsfugen. Vor Ort sind mehrere Rettungskräfte und Feuerwehrfahrzeuge im Einsatz.

Laut den Stadtwerken verkehren keine U-Bahnen über die Gleise 1 und 3. Alle Fahrten finden über Gleis 2 und 4 statt.

***SWB-Info*** Feuerwehreinsatz Thomas-Mann-Straße, Linien 61 und 62 sind getrennt. (20:18) — SWB Bus und Bahn (@SWBBusundBahn) 19. Dezember 2017

Der Feuerwehreinsatz hat auch Auswirkungen auf den oberirdischen Bahnverkehr. Betroffen sind laut Meldung der Stadtwerke die Linien 61 und 62.Demnach fahren die Bahnen von Dottendorf kommend bis Poppelsdorfer Allee und zurück. Die Linie 61 von Auerberg kommend fährt ab Wilhelmsplatz nach Beuel und zurück. Die Linie 62 von Oberkassel kommend fährt ab dem Bertha-von-Suttner-Platz weiter Richtung LVR-Klinik und zurück.

