Straßenarbeiten auf der Autobahn

Bonn. Auf der Autobahn 565 kommt es ab Montagabend zu Behinderungen: Zwischen der Anschlussstelle Bonn-Beuel und der Nordbrücke sowie auf Höhe des Endenicher Eis werden einzelne Fahrspuren gesperrt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.06.2018

Autofahrer auf der Autobahn 565 müssen in dieser Woche wieder geduldig sein. Grund sind mehrere Bauarbeiten. Zunächst ist jeweils von 20 Uhr abends bis 5 Uhr morgens von Montag bis Mittwoch die Überholspur der A565 in Fahrtrichtung Meckenheim unter der Brücke Endenicher Ei gesperrt. Dort müssen Sondierungsbohrungen durchgeführt werden, wie der Landesbetrieb Straßen NRW am Montag mitteilte. Durch die nächtliche Sperrung sollte es zu keiner Beeinträchtigung im Berufsverkehr kommen, so der Landesbetrieb weiter.

Am Dienstag und Mittwoch wird die Autobahn dann zwischen der Anschlussstelle Bonn-Beuel und der Nordbrücke erneut zum Nadelöhr. Dort werden zusätzlich zu der Teil-Sperrung am Endenicher Ei die Seitenstreifen abwechselnd in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Grund sind nach Angaben von Straßen NRW ebenfalls Sondierungsbohrungen. Am Dienstag wird von 10 bis 14 Uhr in Fahrtrichtung Siegburg, am Mittwoch von 10 bis 14 Uhr in Fahrtrichtung Meckenheim gearbeitet.

Bereits am Donnerstagabend hatte es aufgrund einer nicht angekündigten Baustelle auf der Nordbrücke lange Staus aus Richtung Meckenheim gegeben, da der Landesbetrieb großflächig Arbeiten an der Fahrbahndecke durchführte. Autofahrer mussten zeitweise bis zu einer Stunde lang im Stau warten.

