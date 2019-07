Freibad in Bonn weiterhin geschlossen

BONN. Das Melbbad in Poppelsdorf bleibt wegen technischer Probleme geschlossen. Nach einer Notreparatur hatte das Freibad am Montag schließen müssen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.07.2019

Das Melbbad in Poppelsdorf bleibt nach seiner Schließung am Montag weiter zu. Die Stadt teilte am Dienstag mit, dass das Bad wegen technischer Probleme vorerst nicht wieder öffnet. Auf Nachfrage teilte die Stadt mit, sie gehe davon aus, dass die Schließung bis mindestens Mittwochvormittag andauern werde.

Die Stadt teilte mit, sie arbeite gemeinsam mit einer Fachfirma daran, den Schaden schnellstmöglich zu beheben und verwies auf die übrigen Freibäder der Stadt als Alternative für Badegäste.

Probleme mit der Stromversorgung der Wasseraufbereitungstechnik ließen einen Badebetrieb am Montagmorgen zunächst nicht zu. Kurze Zeit später kam zwar die Entwarnung. Die technischen Probleme seien behoben. Nachdem der Strom trotz erster Notversorgung erneut ausfiel, blieb das Melbbad jedoch auch am Dienstag geschlossen.