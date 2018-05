Bonn. Am Bertha-von-Suttner-Platz sind in der Nacht zu Mittwoch ein Polizeiwagen und ein Taxi zusammengestoßen. Eine Person wurde während der Unfallaufnahme in Gewahrsam genommen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 02.05.2018

Auf dem Weg zu einem Einsatz ist in der Nacht zu Mittwoch ein Einsatzwagen der Bonner Polizei mit einem Taxi zusammengestoßen. Wie die Polizei auf GA-Anfrage mitteilte, war der Polizeiwagen mit Blaulicht und Martinshorn gegen 0.15 Uhr am Bertha-von-Suttner-Platz in Richtung der Kennedybrücke unterwegs.

Aus der Straße Belderberg fuhr ein Taxi in Richtung Sandkaule und wollte den Bertha-von-Suttner-Platz überqueren, als es auf der Kreuzung zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Zu möglichen Verletzten und dem entstandenen Schaden konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Die Ermittlungen dauern an.

Im Zuge der Unfallaufnahme wurde eine Person in Gewahrsam genommen. Die Polizei bestätigte dies auf GA-Anfrage, machte aber keine Angaben zu den Hintergründen.