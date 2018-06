Bonn. In der Nacht zu Sonntag ist ein 21-Jähriger vor dem Bonner Hauptbahnhof von einem Taxifahrer angefahren worden. Dabei erlitt der Mann Kopf- und Beinverletzungen.

Von Sebastian Meltz, 10.06.2018

Gegen 0.25 Uhr in der Nacht zu Sonntag ist ein 21-Jähriger vor dem Bonner Hauptbahnhof von einem Taxi angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei auf GA-Anfrage mitteilte, sei der Mann bei Rot über die Ampel gelaufen. Der Taxifahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Mit Kopf- und Beinverletzungen wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Es bestehe keine Lebensgefahr.

Aufgrund des Unfalls konnten die Straßenbahnlinien 61 und 62 laut einer SWB-Meldung die Straße Am Hauptbahnhof nicht mehr anfahren. Von Dottendorf kommend endeten die Linien an der Poppelsdrofer Allee, in der Gegenrichtung endeten beide Linien an der Thomas-Mann-Straße.