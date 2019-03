Bonn. Mehrere tausend Schüler und Studenten haben sich am Freitag in Bonn versammelt, um für den Klimaschutz zu demonstrieren. Um 15 Uhr gibt es die Abschlusskundgebung auf dem Münsterplatz.

Von Nathalie Dreschke, 15.03.2019

Der Regen prasselt unermüdlich auf den Asphalt. Ein Lied der Ärzte tönt über den Bonner Münsterplatz. "Es ist nicht meine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es wär nur meine Schuld, wenn sie so bleibt", singen Hunderte Schüler aus vollem Hals. 2500 Jugendliche haben sich laut Polizei am Freitagmorgen in Bonn versammelt, um auf der Demonstration "Fridays for Future" gehört zu werden. Am Mittag blockierten einige Demonstranten den Verkehr am Bertha-von-Suttner-Platz. Dort konnten vorübergehend auch keine Bahnen und Busse fahren.

"Wir müssen die Umwelt schützen, um eine Zukunft zu haben, in der wir gerne leben", sagt der zwölfjährige Bendix Büttgen zu den Gründen, warum er an der Demo teilnimmt. Die sechste Klasse der CJD Christophorusschule Königswinter nutzt die Demonstration als Schulausflug. Sowohl Umweltschutz als auch die Streikaktion wurden zuvor im Unterricht thematisiert. "Das ist auch wichtig", so Oskar Wörsdörfer. "Die Vorschläge aus der Politik helfen nicht. Den Politikern fehlen die Ideen. Deshalb müssen wir etwas tun."

Die Meinung eines FDP-Politikers spiegelt sich auf vielen Plakaten wieder. Christian Lindner Aussage „Das ist eine Sache für Profis.“ hat für Empörung gesorgt. "Wo sind denn die Profis? Würden die Profis etwas machen, müssten wir nicht auf die Straße", sagt Büttgen. "Es ist schließlich auch unsere Zukunft, daher sollten wir uns äußern", meint auch Lotta Neu. Die 13-Jährige besucht das Clara-Schumann-Gymnasium. "Die Schule ist sehr geteilter Meinung zu der Demonstration. Viele Lehrer unterstützen es nicht."

Über eine Whatsapp-Gruppe haben sich 239 Schüler des Clara-Schumann-Gymnasiums zum Demonstrieren verabredet. Dass sie eine unentschuldigte Fehlstunde dafür bekommen, sei den Schülern egal. "Wir schwänzen für eine gute Sache", so Neu. Nicht nur Schüler demonstrieren am Freitag in Bonn. Seit knapp einer Woche hat sich in Bonn die Ortsgruppe "Parents for Future" zusammengetan, die die Schüler unterstützen, indem sie als Ordner fungieren.

Karl-Wilhelm Wilke ist ein Mitglied dieser Ortsgruppe. "Ich finde es gut, dass die Schüler auf die Straße gehen. Die Profis tun es ja nicht", so Wilke. "Mit der Aussage hat Lindner ein Eigentor geschossen." Er ist überzeugt davon, dass die Demonstration "Fridays for Future" nicht zum Schwänzen genutzt wird. "Während der Schulzeit generieren wir die meiste Aufmerksamkeit", begründen es Schüler des Peter-Joerres-Gymnasiums aus Ahrweiler. Allen Schülern ginge es darum, gehört zu werden und mitzubestimmen, wie ihre Zukunft aussehen wird.