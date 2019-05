Bonn. Tausende Schüler haben sich am Freitagmorgen auf der Bonner Hofgartenwiese versammelt und ziehen von dort im Rahmen von "Fridays for Future" durch die Innenstadt. Es ist mit Verkehrsproblemen zu rechnen.

Von Stefan Knopp, 24.05.2019

"Die Welt, die wir uns wünschen, wird leider nicht so sein." Eine traurige Erkenntnis, die auf der Bühne an der Hofgartenwiese am Freitagvormittag formuliert wurde. Dort versammeln sich zur Zeit mehrere tausend Schüler und junge Erwachsene, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Denn die traurige Erkenntnis ist für sie Ansporn, sich zu engagieren.

"Es ist toll, dass so viele junge Schulkinder hier sind", sagte Lucas Samlidis vom Orga-Team der Fridays-for-Future-Demo in Bonn. Die Kinder dürfen am Sonntag noch nicht das Europaparlament wählen, aber sie wollen die Erwachsenen motivieren, in ihrem Sinne das Kreuz zu machen. Und das bedeutet: für mehr Klimaschutz. Dafür schwänzen viele Schüler den Unterricht.

Die Demonstranten ziehen vom Hofgarten über den Kaiserplatz, durch die Maximilianstraße, Am Hauptbahnhof, Thomas-Mann-Straße und Oxford Straße zur Zwischen Kundgebung am Bertha-von-Suttner-Platz. Danach geht es über Belderberg und Adenauerallee zurück zum Hofgarten. Dort soll gegen 13 Uhr Schluss sein.