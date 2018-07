23-Jährige schwer verletzt

Bonn. Eine junge Frau ist bei einem Messerangriff in der Bonner Nordstadt schwer verletzt worden. Bei dem Täter soll es sich um den ehemaligen Freund des Opfers handeln. Er wurde inzwischen festgenommen.

Von Andreas Dyck, 23.07.2018

Der mutmaßliche Angreifer ist nach einer Messerattacke in der Bonner Nordstadt am Montagvormittag festgenommen worden. Das teilte die Polizei Bonn auf Nachfrage mit. Nach GA-Informationen wurde der Mann in Bornheim angetroffen und verhaftet. Der Gesundheitszustand des 23-jährigen Opfers ist laut Polizei inzwischen stabil.

Die 23-Jährige war am späten Sonntagabend an der Obernierstraße in der Nordstadt bei einem Angriff schwer verletzt worden. Nach GA-Informationen griff ein Mann sie gegen 23.30 Uhr mit einem Messer an. Die Frau soll laut um Hilfe gerufen haben. Der Angreifer floh anschließend vom Tatort. Nach ersten Informationen handelt es sich bei ihm um den ehemaligen Freund der Schwerverletzten. Passanten wurden laut Polizei auf die Frau aufmerksam, leisteten Erste Hilfe und alarmierten über den Notruf Rettungskräfte und die Polizei.

23-Jährige in Bonn durch Messerangriff verletzt Foto: Ulrich Felsmann

Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, wurde die 23-Jährige in ein Krankenhaus gebracht und befand sich nach ärztlicher Auskunft zunächst in einem lebensbedrohenden Zustand. Die Kriminalpolizei suchte anschließend den Tatort nach Spuren ab, die Feuerwehr leuchtete den Tatort aus. Beamte vernahmen zudem Zeugen vor Ort. Eine Mordkommission ermittelt und prüft nun, ob als mögliches Tatmotiv ein Beziehungsstreit in Frage kommt.

