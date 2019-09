Büroneubau in der Weststadt

Bonn. Seit Wochen sind in Sichtweite der Müllverbrennungsanlage die Bagger zugange: In der Baugrube am Dickobskreuz lässt das Bonner Unternehmen Tarent Solutions ein Bürogebäude errichten, das 2021 bezugsfertig sein soll.

In der Weststadt entsteht ein neues Bürogebäude: Am Dickobskreuz 10, in Sichtweite der Müllverwertungsanlage, sind seit Wochen die Bagger zugange, um den Baugrund vorzubereiten. Als Mieter wird ein junges Bonner Unternehmen einziehen: das Softwarehauses tarent solutions GmbH aus Duisdorf.

„Auch nach einer zweijährigen Suche war es extrem schwierig, in Bonn passende Büroräume für unsere Mitarbeiteranzahl zu finden“, berichtet Lars Ehrhardt, IT-Abteilungsleiter und bei tarent für den Umzug zuständig. „Der neue Standort liegt mit der Nähe zum Hauptbahnhof und dem Autobahnanschluss verkehrstechnisch günstig.“ Dass auf dem nahen Ex-Schlachthofgelände eine neue Bebauung diskutiert wird, ist für die Firma zudem eine „interessante Perspektive“ für das Areal zwischen Bahntrasse, Autobahn und Immenburgstraße.

Der Neubau, entworfen vom Bonner Architektenbüro Oezen-Reimer + Partner, soll vier Etagen haben und rund 300 Arbeitsplätze bieten. Ursprünglich waren fünf Stockwerke geplant, was die Stadt aber nicht genehmigt hat. Bauherrin ist die „Bauprojekt ehemaliger Güterbahnhof GmbH“, in der Unternehmer Detlev Klaudt die Regie führt. Läuft alles nach Plan, rechnet tarent Anfang 2021 damit, einziehen zu können. Die Firma sucht allerdings noch einen passenden Untermieter für eine Etage, auf der 80 bis 100 Menschen arbeiten können. „Für uns war es äußerst attraktiv, mit einem Neubau Einfluss auf Gebäudegestaltung und Innenarchitektur nehmen zu können“, betont Ehrhardt. So habe man auf ökologische Aspekte wie Fahrradabstellanlagen und Ladestationen für E-Bikes und Elektro-Autos geachtet.

Tarent bietet neben einer Einkaufs-App weitere Software für den Einzelhandel und andere Branchen an. Die Firma konzentriert sich außerdem auf „Internet of Things-Szenarien unter Einsatz von künstlicher Intelligenz“, wie Abteilungsleiter Ehrhardt erklärt. Die Firma beschäftigt 172 Mitarbeiter in Bonn, weitere 137 arbeiten in Köln, Berlin und Bukarest. Tarent gibt seinen Jahresumsatz für 2018 mit 20,1 Millionen Euro an. Im Jahr zuvor waren es 16 Millionen.