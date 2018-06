Erneute Durchsuchungen wegen Drogen

Bonn. Erneut hat die Bonner Staatsanwaltschaft und die Ermittlungsgruppe Tannenbusch der Polizei im Kampf gegen Drogenkriminalität Wohnungen durchsucht und Tatverdächtige festgenommen. Auch konnten die Beamten zahlreiche Waffen sicherstellen.

Die Bonner Staatsanwaltschaft und Polizei gehen weiter gegen mutmaßliche Drogenhändler in Tannenbusch vor. Am Donnerstagmorgen wurden deshalb elf Objekte in Tannenbusch, der Bonner Innenstadt, in Medinghoven und in Alfter durchsucht, nachdem sich laut Polizei nach der letzten großangelegten Durchsuchungsaktion Anfang Mai Hinweise auf neue Tatverdächtige, Drogenlieferanten und -verstecke ergeben hätten. Insgesamt nahm die Polizei am Donnerstag fünf Personen vorläufig fest.

Bei den Durchsuchungen stellten die Ermittler drei Autos sowie etwa 14.500 Euro Bargeld sicher, die aus Drogengeschäften stammen beziehungsweise finanziert worden sein sollen. Außerdem wurden kleinere Mengen Marihuana, Haschisch und Amphetamin sichergestellt. Bei einem 32-Jährigen, der im Verdacht steht, mit Kokain gehandelt zu haben, entdeckten die Ermittler mehrere Waffen - obwohl gegen ihn ein Waffenbesitzverbot besteht. Sichergestellt wurden mehrere Gewehre, Gaspistolen, Schreckschussrevolver sowie verbotene Elektroschocker und Teleskopschlagstöcke. Ob diese Waffen auch bei Straftaten zum Einsatz gekommen sind, sei bislang nicht klar.

Der 32-Jährige wurde vorläufig festgenommen, nach Abschluss des Einsatzes aber ebenso wie ein 29-jähriger Tatverdächtiger wieder entlassen. Gegen beide lagen keine weiteren Haftgründe vor, die Ermittlungen gegen sie dauern an. In Haft sitzen dagegen nach der heutigen Aktion von Polizei und Staatsanwaltschaft ein 28-Jähriger, der andere Personen zum Handel von Marihuana in nicht geringen Mengen angeleitet haben soll, sowie ein 29-Jähriger und ein 39-Jähriger, die zuvor festgenommene Drogendealer mit Haschisch und Marihuana versorgt haben sollen.

Am 8. Mai wurden bei der bislang größten Razzia in Tannenbusch 23 Personen festgenommen, 300 Polizisten waren im Einsatz. Die Festgenommenen stehen im Verdacht, gewerbs- und bandenmäßig mit Rauschgift gehandelt zu haben. Die Beamten stellten zudem rund 60.000 Euro Bargeld und 49 Mobiltelefone sicher. Insgesamt durchsuchte die Polizei 35 Häuser und Wohnungen in Bonn, Alfter, Bornheim, Niederkassel und Köln. In der Folge gab es aufgrund der weitergeführten Ermittlungen neuerliche Durchsuchungen und Festnahmen.