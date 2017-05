Zirkus in Bonn

Zwischen dem 14. April und dem 22. Mai ist der Zirkus mit seiner Jubiläumstournee "40 Jahre - Reise zum Regenbogen" in Köln und Bonn zu sehen.

Bonn. Einen Blick hinter die Kulissen dürfen Besucher beim Circus Roncalli werfen. Roncalli verspricht, zum Tag der offenen Tür das ein oder andere Geheimnis zu lüften.

10.05.2017

Der Circus Roncalli lädt ein zum Tag der offenen Tür. Diesen Sonntag, Muttertag, von 10 bis 12 Uhr können Besucher im Stadtgarten an der Adenauerallee einen Blick in den Garderobenwagen der Clowns werfen, Europas einzige und kleinste Schneiderei auf vier Rädern begutachten und den Künstlern in der Manege bei den Proben zusehen.

Licht- und Tontechnik werden erklärt, einige Besucher dürfen sogar in die Manege und den Artisten assistieren. Dazu spielt das Zirkus-Orchester, es gibt eine Schminkaktion und Verpflegungsangebote. Der Eintritt ist frei.

Das ein oder andere Geheimnis und ein paar Tricks könnten die Artisten dem aufmerksamen Zuhörer verraten. Auch bieten sie den Besuchern einen kleinen Ausschnitt ihres Programms. Vor allem jedoch haben Interessenten die Möglichkeit, zu sehen, was Zirkusbesucher sonst nicht sehen.

Einlass ist ab 9.50 Uhr am Haupteingang des Roncalli-Circus.