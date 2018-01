Beratung für den großen Tag

Zu Beginn sollten Sie sich überlegen, an welchem Tag Sie sich das Ja-Wort geben möchten. Das sollte nicht zu knapp geschehen, denn die Planung der Hochzeit nimmt einige Zeit in Anspruch und auch das Standesamt und der gewünschte Partyservice stehen nicht an jedem Tag sicher zur Verfügung. Berücksichtigen Sie außerdem die Jahreszeit, in der Sie feiern möchten.