Der Kabarettist und Comedian Dave Davis steht in der Rolle des "Motombo Umbokko", ein von Abschiebung bedrohter Klomann einer Fastfoodkette, auf der Bühne des Pantheon in Bonn (Foto vom 28.04.2009). Davis ist Doppelpreisträger beim diesjährigen Prix Pantheon geworden.

BONN. Der Bonner Comedian Dave Davis tritt in einer WDR-Quizshow an. Geographie ist nicht sein Ding, seine Stärken hat er dafür woanders.

Von Nicolas Ottersbach, 10.08.2017

Witze machen kann der Bonner Comedian Dave Davis - aber kann er auch bei Fragen zu Nordrhein-Westfalen punkten? „Ich bin Rheinländer, da habe ich ja eigentlich gute Voraussetzungen“, sagt Davis. Das muss er kommenden Freitag, 11. August, ab 21 Uhr im WDR beim „Quiz für den Westen“ unter Beweis stellen.

Eine Schwäche gibt er aber bereits jetzt zu: „Wenn es um Geografie geht, bin ich eine absolute Nulpe.“ Fragen zu Flüssen oder angrenzenden Ländern dürfe man ihm auf keinen Fall stellen. Seine Stärken sieht er eher im künstlerischen Bereich. „Aber in Geschichte kenn ich mich auch aus.“ Und was passiert, wenn er sich beim Quiz blamiert? „Ich finde es überhaupt nicht schlimm, etwas nicht zu wissen“, sagt Davis. Was er nicht mag, sind Leute, die so tun, als würden sie allwissend sein.

In der regionalen Quizshow treten zwei Kandidaten gegeneinander an. An ihrer Seite quizzen jeweils zwei prominente Unterstützer. Die Kandidaten müssen entscheiden, ob sie die Frage selbst beantworten oder an die Promis abgeben. Derjenige, der sich und sein Team besser einschätzen und mehr Fragen richtig beantworten kann, zieht ins Finale ein. Dort ist er dann auf sich allein gestellt und muss die gegnerischen Prominenten bezwingen.