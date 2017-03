Bahnstrecke gesperrt

Bonn. An der Königsstraße in der Nähe des Bonner Hauptbahnhofs ist am Montagnachmittag eine Person von einem Zug erfasst worden. Die Bahnstrecke bleibt voraussichtlich bis zum Abend gesperrt.

06.03.2017

Gegen 17 Uhr kam es zu einem Notarzteinsatz an der Königsstraße in Bonn. Bei einem Unfall an der Bahnstrecke wurde eine Person von einem Zug erfasst. Die Zugstrecke bleibt vorerst in beide Richtungen gesperrt. Wie lange die Sperrung andauert, ist derzeit unklar. Die Deutsche Bahn hat eine voraussichtliche Freigabe für 19.15 Uhr angekündigt.

Bei den Zügen RE5, RB48, MRB26, RB30 und S23 kann es deshalb zu Umleitungen und Ausfällen kommen. Die Deutsche Bahn hat angekündigt, den RE5 rechtsrheinisch über Bonn-Beuel umzuleiten, zusätzlich wird der Zug in Linz und Neuwied halten.

Züge der RB30 aus Ahrbrück kommend sollen in Bonn-Mehlem oder Bad Godesberg enden und beginnen. Züge der S23 aus Euskirchen sollen an der Haltestelle Endenich Nord enden und beginnen.

Als Reisealternative für Fahrgäste der RB30, die nach Bonn Hbf fahren wollen, empfiehlt die Deutsche Bahn die Buslinien 613, 614 und 615 zwischen Bonn-Mehlem und Bad Godesberg. Von dort fahren die Straßenbahnlinien 16 und 63 nach Bonn Hbf.

Nach Angaben der Polizei vor Ort deutet bei dem Zugunfall vieles auf einen Suizid hin. Der Zug wurde geräumt, die Fahrgäste wurden in Richtung Hauptbahnhof begleitet. (ga)