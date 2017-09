Supermarkt an der Kölnstraße überfallen

Der Supermarkt and er Kölnstraße wurde am Dienstagmorgen überfallen. (Archivfoto)

Bonn. Der Netto an der Kölnstraße in der Bonner Nordstadt wurde am Dienstagmorgen überfallen. Der Täter ist zu Fuß auf der Flucht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.09.2017

Nach einem Überfall auf den Netto-Markt an der Kölnstraße in der Bonner Nordstadt fahndet die Polizei nach dem Täter. Wie Polizeisprecher Robert Scholten mitteilte, wurde der Markt gegen 7.40 Uhr überfallen. Der Täter flüchtete anschließend zu Fuß.

Der Verdächtige soll laut Scholten etwa 25 Jahre alt sein und eine dunkle Hautfarbe haben. Er ist korpulent und etwa 1,80 Meter groß. Er trug einen grauen Jogginganzug. Die Polizei fahndet nach dem Mann, der in die Kasse gegriffen haben soll.