Festnahme von Dieben im Rhein-Kreis Neuss

Bonn. Der Polizei im Rhein-Kreis Neuss ist durch intensive Ermittlungen ein Fahndungserfolg gelungen. Am 26. Januar konnten die Diebe festgenommen und das Diebesgut sicher gestellt werden. Vermutlich sind die Männer für 31 Wohnungseinbrüche verantwortlich.

23.02.2017

Nach intensiver Ermittlungsarbeit ist der Polizei ein Fahndungserfolg gelungen, der vermutlich helfen wird 31 Wohnungseinbrüche aufzuklären. Mit Hilfe der Spezialeinheiten der Polizei aus Grevenbroich gelang es den Fahndern nach eigener Angabe, vier Männer fest zu nehmen.

Diese werden verdächtigt in mindestens 31 Fällen in Wohnungen eingebrochen und Diebesgut entwendet zu haben. Dabei werden Einbrüche in Jüchen, Grevenbroich, Dormagen, Viersen, Aaachen, Heinsberg, Düren, Euskirchen und Bonn mit den Tätern in Verbindung gebracht.

Das Diebesgut, das die Polizei sicher gestellt hat, ist noch nicht vollständig an seine Eigentümer zurück gegeben worden, da bei einigen Gegenständen der Besitzer noch nicht fest steht.

Daher zeigt die Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss auf ihrer Website Bilder des Diebesgutes, um die ursprünglichen Eigentümer auszumachen.

Diese sollen sich nach Möglichkeiten an das Kriminalkommissariat in Neuss wenden: 02131 300-0.