Bonner Landgericht verhängt Haftstrafen

BONN. Das Bonner Landgericht hat mehrjährige Haftstrafen gegen ein Duo wegen Diebstahls, Raubes und Erpressung verhängt. Mehrfaches Opfer war unter anderem ein 15-Jähriger.

Von Marcel Hönighausen, 01.02.2018

Auf ihren Diebestouren durch Bonn und Umgebung machten sie spektakuläre Beute: Einen erst 15-Jährigen erleichterten sie um zwei Goldbarren im Gesamtwert von rund 3500 Euro. Nun wurde das Duo vor dem Bonner Landgericht wegen Diebstahls, Raubes und Erpressung zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Ein 19-Jähriger erhielt dabei eine Jugendstrafe in Höhe von zwei Jahren und neun Monaten, sein 22-jähriger Mittäter muss für drei Jahre und sechs Monate in Haft. Das Gericht konnte ihnen im Verfahren sieben Taten im Zeitraum zwischen Mitte April und Ende Juli letzten Jahres nachweisen.

Am 14. April letzten Jahres hatte das Duo zunächst eine Gruppe am Rheinufer bei Oberkassel ausgenommen. Der 22-Jährige hatte sich dort zuerst zur Gruppe gesetzt, ist dann laut und aggressiv geworden, bis er schließlich die einzelnen Geldbörsen forderte. Mit mehreren einzelnen Geldbeträgen zwischen zwei und fünf Euro, einer Goldkette sowie einer Schachtel Zigaretten haben sie sich dann aus dem Staub gemacht. Wenige Tage später stahlen sie einem Jugendlichen in Sankt Augustin eine Markenjacke und dessen Smartphone.

Danach waren sie wieder im Bonner Stadtgebiet aktiv: Nach einem Überfall auf zwei 19-Jährige hatten sie es am 12. Juli auf zwei 16-Jährige in der Thomas-Mann-Straße abgesehen. Weil die Geldbeträge mit einer dritten Person ausgetauscht hatten, ging das Duo von einem Drogengeschäft aus und schlug den Jugendlichen vor, man könne die Drogen auf dem Nordfriedhof ungestört gemeinsam konsumieren. Dort drohten sie ihren Opfern und erbeuteten eine Lautsprecherbox sowie Bargeld in Höhe von 70 Euro.

Täter überredeten 15-Jährigen, Drogendealer zu werden

Einen Tag später schlugen sie wieder nahe des Alten Friedhofs zu und erleichterten ihr Opfer um Kopfhörer, eine Lautsprecherbox und einen Bargeldbetrag von 110 Euro. Am 17. Juli trafen sie am Quirinusplatz schließlich auf einen 15-Jährigen aus Dottendorf. Zunächst verwickelten sie ihn dort in ein Gespräch und konnten ihn überreden, dass eine Karriere als Drogendealer für ihn das Richtige sei und er von ihnen Drogen kaufen könne. Zur Übergabe brachte er zunächst 450 Euro, nach weiteren Forderungen schließlich einige US-Dollar und sogar zwei Goldbarren im Wert von rund 3500 Euro mit, um die das Duo den Jugendlichen erleichterte. Damit nicht genug: Am 29. Juli nahmen sie wieder Kontakt zu ihm auf und forderten mehr. Dabei erbeuteten sie zwei Ringe und Ketten im Wert von rund 1800 Euro.

Sämtliche Beute setzten die jungen Männer, die beide wegen unterschiedlicher Delikte bereits vorbestraft sind, in Alkohol und Drogen wie Kokain oder Marihuana um. Deshalb sollen sie während ihrer Haftstrafen auch einen Entzug und eine Therapie beginnen, wie der Vorsitzende Richter Wolfgang Schmitz-Justen bei der Urteilsverkündung dem Duo nachdrücklich empfahl: „Sie müssen jetzt beide zusehen, dass Ihnen Ihr Leben nicht entrinnt.“ Bei beiden Haftstrafen ist daher auch eine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet worden.