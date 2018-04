Bonn. Vor dem Rewe in der Bonner Heerstraße haben Menschen Blumen für einen verstorbenen Bettler niedergelegt. Der war bei Mitarbeitern des Supermarktes und Kunden sehr beliebt.

Von Felix Schröder, 05.04.2018

Kerzen und Blumen liegen vor dem Eingang des Rewe-Supermarktes in der Heerstraße - im Herzen der Bonner Altstadt. An dem Ladenfenster hat jemand einen Brief angebracht: "Lieber Mann, der einst hier saß", beginnt der Brief, "danke, fürs liebe Grüßen, danke fürs nette Lächeln... Der Altstadt fehlt nun ein sehr netter Mensch."

Über den verstorbenen Mann ist nicht viel bekannt. Er hieß mit Vornamen Marcel, soll 36 Jahre alt gewesen sein. "Er war sehr beliebt", sagt Jürgen Kalesky, der Filialleiter des Rewe. Seit Jahren habe der Mann dort gesammelte Pfandflaschen abgegeben und vor dem Laden gesessen. Ein Freund des Mannes hat die Trauer-Aktion gestartet. "Er war immer sehr freundlich", erinnert sich Kalesky.

"Er war eine Institution", so Nicole Gottschling, die ihn ein Jahr lang des Öfteren mit Kaffee und Brötchen versorgte. "Er war immer freundlich", sagt die Frau über den Mann, der ihr erzählt habe, dass er eine Lehre als Koch angefangen hat. Wegen einer Frau habe er die Ausbildung damals abgebrochen, wie er Gottschling erzählte. Manchmal setzte sie sich sogar neben ihn, während er vor dem Markt Geld sammelte. Er erzählte der Frau, dass er häufig bei einem Freund in der Nähe unterkommen konnte. Als Obdachloser wollte er nicht gesehen werden.

Er habe viel geraucht, aber keinen Alkohol mehr getrunken, wie er Gottschling erzählt hat. Über eine Facebookgruppe hat sie von dem Tod des Mannes erfahren. Eine andere Frau schrieb: "Ruhe in Frieden, lieber Mann vorm Rewe." Auch, wenn Gottschling den Mann nicht lange kannte, der Tod hat sie trotzdem stark getroffen. "Ich bin total entsetzt", sagte sie dem GA. Die Facebooknutzer loben die Geste der Anteilnahme und bekunden ihre Trauer.

Er sei Diabetiker gewesen, wie er der Frau berichtete; für Arztbesuche und die Einnahme von Insulin habe er nicht viel Lust gehabt. Zu Beginn des Jahres hat Gottschling den 36-Jährigen zuletzt gesehen. Er soll mit einer anderen Bettlerin um den Platz vor dem Rewe konkurriert haben. Vor einigen Wochen ließ sie ihm über eine Verkäuferin eine Nachricht übermitteln. Ob er sie bekommen hat, weiß Gottschling nicht.