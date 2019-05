Messerattacke am Bertha-von-Suttner-Platz

Bonn. Mit einem Foto suchte die Polizei in Bonn nach einem Mann, der einen 37-Jährigen im vergangenen September am Bertha-von-Suttner-Platz mit Messerstichen verletzt haben soll. Nun soll der Mann identifiziert sein.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.05.2019

Am 12. September 2018 soll ein unbekannter Täter einen 37-Jährigen in der Bonner Innenstadt lebensgefährlich verletzt haben. Da die Polizei den Mann im Rahmen ihrer bisherigen Ermittlungen nicht festnehmen konnte, veröffentlichte sie am Dienstag ein Foto von dem mutmaßlichen Täter. Am Mittwoch nahm die Polizei die Foto-Fahndung zurück. Sie teilte mit, dass der Mann nach einem Zeugenhinweis identifiziert werden konnte.

Der Mann ist verdächtig, den 37-Jährigen an jenem Tag im September gegen 6.15 Uhr vor der Mc Donald's-Filiale am Bertha-von-Suttner-Platz in Tötungsabsicht mit einem Messer verletzt zu haben. Im Anschluss flüchtete der Mann mit dem Fahrrad in Richtung Sandkaule/Welschnonnenstraße.

Im weiteren Verlauf der Ermittlungen meldete sich eine Zeugin, die Ende November einen Mann in der Straßenbahnlinie 16 gesehen haben will, der dem Phantombild ähnelte. Sie machte unbemerkt ein Foto von ihm, das die Polizei auf richterlichen Beschluss veröffentlichte. Die Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariats 11 dauern derzeit noch an.