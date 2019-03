Bonn und Rhein-Sieg-Kreis

Bonn/Region. Sturmtief "Eberhard" zieht am Sonntag über Bonn und die Region und hat für zahlreiche Einsätze der Rettungskräfte gesorgt. Bäume wurden entwurzelt und in manchen Orten kam es zu Stromausfällen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 10.03.2019

Sturmtief „Eberhard“ hat in Bonn und der Region am Sonntagnachmittag für orkanartige Böen gesorgt und dabei zahlreiche Schäden hinterlassen. In Siegburg, Troisdorf und Niederkassel wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst in Vollalarm versetzt und sämtliche Gerätehäuser vorsorglich besetzt. In Alfter und im Kreis Neuwied kam es sturmbedingt zu Stromausfällen.

In Troisdorf fiel auf den Altenrather Straße auf dem Parkplatz Wahner Heide ein Baum auf einen Pkw. Verletzt wurde niemand. In Siegburg fiel ein 25 bis 30 Meter hoher Baum auf die Zeithstraße und sorgte vorübergehend für eine Vollsperrung. Einsatzkräfte zersägten den Baum und machten die Straße wieder frei. Zudem wurden vorsorglich zwei benachbarte Bäume gefällt. Auch bei diesem Vorfall wurde niemand verletzt.

In Rheinbach wurde die Hauptstraße nach Angaben der Feuerwehr Rheinbach sowie die Kreisstraße 65 zwischen Todenfeld und Berscheid gesperrt. In Dottendorf wurde auf dem Südfriedhof ein Baum entwurzelt, der zwischen zwei Grabstätten fiel. In Schweinheim bei Euskirchen wurde die Leberstraße vollständig gesperrt, weil sich Teile einer Dachkonstruktion gelöst hatten.

In Meckenheim kam es sturmbedingt zu zehn Einsätzen. Umgestürzte Bäume wurden laut Stadtbrandmeister Günter Wiegershaus von der A61 und der A565 geholt sowie von den Bahngleisen am Bahnhof Kottenforst. Alle vier Löschgruppen sind derzeit im Einsatz.

Derzeit ist zudem die Schmale Allee bei Witterschlick gesperrt, weil ein Baum auf der Straße liegt. Ebenso ist die Eulengasse in Alfter gesperrt. In Bornheim an der Secundastraße ist ein Baum auf ein Haus gestürzt.

Weitere Berichterstattung folgt.