Bonn und Rhein-Sieg-Kreis

In der Argelanderstraße in Poppelsdorf sichern Einsatzkräfte der Feuerwehr ein Dach.

Bonn/Region. Sturmtief "Eberhard" zieht am Sonntag über Bonn und die Region und hat für zahlreiche Einsätze der Rettungskräfte gesorgt. Bäume wurden entwurzelt und in manchen Orten kam es zu Stromausfällen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 10.03.2019

Sturmtief „Eberhard“ hat in Bonn und der Region am Sonntagnachmittag für orkanartige Böen gesorgt und dabei zahlreiche Schäden hinterlassen. In Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis rückten die Feuerwehren mit Hunderten Helfern zu mehr als 400 Einsätzen aus. In Siegburg, Troisdorf und Niederkassel wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst in Vollalarm versetzt und sämtliche Gerätehäuser vorsorglich besetzt. In Alfter und im Kreis Neuwied kam es sturmbedingt zu Stromausfällen.

In Bonn ist die Feuerwehr am Sonntag zu mehr als 80 Einsätzen auf Bonner Stadtgebiet ausgerückt. Vielerorts lösten sich durch den Sturm Dachteile und Ziegel, die herabzustürzen drohten. Um die hohe Anzahl der Notrufe überhaupt annehmen zu können, war die Rettungsleitstelle seit dem Mittag voll besetzt. Zudem wurde ein Bürgertelefon für Sturmschäden geschaltet, um den Notruf 112 zu entlasten. „Das war für uns eine große Lage“, sagt Martin Haselbauer von der Bonner Feuerwehr. Denn neben den hauptamtlichen Kräften besetzten auch die freiwilligen Löscheinheiten stadtweit ihre Gerätehäuser.

Sturmtief "Eberhard" hinterlässt Schäden in der Region Foto: Alf Kaufmann In Siegburg löste sich an einem Gebäudedach über einer Apotheke an der "Neue Poststraße" ein Dachblech. Die Feuerwehr sicherte den Platz ab.

Foto: Matthias Kehrein In Hersel fiel ein Baum auf ein Hausdach.

Foto: Benjamin Westhoff In der Argelanderstraße in Poppelsdorf sichern Einsatzkräfte der Feuerwehr ein Dach.

Foto: Alf Kaufmann In Siegburg wurde in der Straße "Neuenhof" ein Bauzaun auf einer Länge von 100 Metern umgeweht.

Foto: Alf Kaufmann In Sankt Augustin drohten an einem Dach in der Straße "Im Rosengarten" Teile herhab zu fallen. Die Feuerwehr führte Sicherungsarbeiten durch.

Foto: Alf Kaufmann

Foto: Alf Kaufmann In Siegburg ist ein Baum auf die Zeithstraße gestürzt.

Foto: Alf Kaufmann In Troisdorf wurde ein geparktes Fahrzeug von einem umgestürzten Baum getroffen.

Foto: Matthias Kehrein In Bornheim-Merten löste der starke Wind ein Traufblech am Dach der Heinrich Böll Schule.

Foto: Matthias Kehrein In Hersel war ein Baum an der Gartenstraße auf ein Dach gekippt.

Foto: Christoph Meurer Auch auf dem Südfriedhof in Dottendorf hat der Sturm gewütet.

Weit mehr als Hundert Männer und Frauen waren somit im Einsatz. Laut Haselbauer kam durch den Sturm kein Mensch zu Schaden. Und dass, obwohl unzählige Bäume umgestürzt waren. Unter anderem auf der A 565, was für Staus sorgte. Schon am Samstag fegten Sturmböen über Bonn und wehten in Tannenbusch ein tonnenschwere, 30 Meter hohe Birke auf ein Mehrfamilienhaus. Bevor sie Stück für Stück zersägt und abgetragen werden konnte, mussten die Feuerwehrleute sie mit mehreren Stahlseilen und einem Kranwagen sichern.

Sturmschäden in der Region

In Troisdorf fiel auf den Altenrather Straße auf dem Parkplatz Wahner Heide ein Baum auf einen Pkw. Verletzt wurde niemand. Auch in Sankt Augustin auf der Straße "Auf der Heide" wurde ein geparktes Auto von einem Baum getroffen, ohne das jemand zu Schaden kam. Am späten Sonntagnachmittag sprach die Sankt Augustiner Feuerwehr ein Betretungsverbot für Parks und Wälder aus. Wie Feuerwehrsprecher Sascha Lienesch sagte, bestehe akute Lebensgefahr.

In Siegburg fiel ein 25 bis 30 Meter hoher Baum auf die Zeithstraße und sorgte vorübergehend für eine Vollsperrung. Einsatzkräfte zersägten den Baum und machten die Straße wieder frei. Zudem wurden vorsorglich zwei benachbarte Bäume gefällt. Auch bei diesem Vorfall wurde niemand verletzt. In der Straße "Neuenhof" wurde ein Bauzaun auf einer Länge von 100 Metern umgeweht. An einem Gebäudedach über einer Apotheke an der "Neue Poststraße" löste sich ein Dachblech. Die Feuerwehr sicherte den Platz ab.

In Rheinbach wurde die Hauptstraße nach Angaben der Feuerwehr Rheinbach sowie die Kreisstraße 65 zwischen Todenfeld und Berscheid gesperrt. In Dottendorf wurde auf dem Südfriedhof ein Baum entwurzelt, der zwischen zwei Grabstätten fiel. In Schweinheim bei Euskirchen wurde die Leberstraße vollständig gesperrt, weil sich Teile einer Dachkonstruktion gelöst hatten.

In Meckenheim kam es sturmbedingt zu zehn Einsätzen. Umgestürzte Bäume wurden laut Stadtbrandmeister Günter Wiegershaus von der A61 und der A565 geholt sowie von den Bahngleisen am Bahnhof Kottenforst. Alle vier Löschgruppen sind derzeit im Einsatz.

Derzeit ist zudem die Schmale Allee bei Witterschlick gesperrt, weil ein Baum auf der Straße liegt. Ebenso ist die Eulengasse in Alfter gesperrt. In Bornheim an der Secundastraße war ein Baum auf ein Haus gestürzt. In Bornheim-Merten löste der starke Wind ein Traufblech am Dach der Heinrich Böll Schule.

Im Siebengebirge wurde das Schmelztal für den Autoverkehr gesperrt. Die Sperrung soll bis 18 Uhr andauern.

In Wachtberg wurden bislang 14 Einsätze gemeldet. Schwerpunkt war dabei die Ortschaft Villip. Die Landstraße 158 war aufgrund eines Baums auf der Straße gesperrt, Ebenso die Kreißstraße 58 zwischen Berkum und Werthhoven. In Pech drohte eine 25 Meter hohe Tanne, auf ein Haus zu stürzen.

Auch in Bad Neuenahr-Ahrweiler löste der Sturm zahlreiche Einsätze aus.

Fußballspiele abgesagt

Das Sturmtief hat den 17. Spieltag der Fußball-Mittelrheinliga kräftig durcheinander gewirbelt. Insgesamt mussten fünf Spiele aufgrund der schlechten Witterungsbedingungen abgesagt werden. Darunter das Sechs-Punkte-Spiel des FC BW Friesdorf gegen das Tabellenschlusslicht Viktoria Arnoldsweiler. Ein gelungener Rückrundenauftakt sollte die abstiegsbedrohten Friesdorfer in sicherere Gewässer führen. Doch aus der Punktejagd wurde vorerst nichts. Auch das Gastspiel des SSV Merten beim SV Deutz sowie die Begegnung zwischen dem FC Hürth und dem VfL Alfter fanden nicht statt.

In der Landes- und Bezirksliga wurden ebenfalls Spiele abgesagt oder abgebrochen – so die Begegnung des SSV Bornheim beim FSV Neunkirchen-Seelscheid.

Weitere Berichterstattung folgt.