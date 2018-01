Unwetter-Folgen

In Neunkirchen-Seelscheid-Brackemich ist ein Baum auf ein Auto gestürzt.

Inhaltsverzeichnis 1. Sturmtief "Burglind" richtet in Bonn und Umgebung viel Schaden an 2. Einsätze im Rhein-Sieg-Kreis

Bonn/Region. Das Sturmtief "Burglind" sorgte für zahlreiche Feuerwehr- und Polizeieinsätze in Bonn und der Region. 100 Einsatzkräfte waren ab Mittwochmorgen quasi im Dauereinsatz. Der Grund: entwurzelte und umgestürzte Bäume auf Straßen, Häuser und Autos.

Die Bonner Polizei hatte nach Angaben ihres Sprechers Robert Scholten „gut zu tun”. Ab dem frühen Mittwochmorgen waren die Beamten im gesamten Einsatzgebiet ausgerückt. Grund für die Einsätze war das Sturmtief "Burglind", das Spuren in ganz Europa hinterließ. Auf der Hohe Straße in Tannenbusch war eine Werbetafel auf die Fahrbahn geweht worden, in Duisdorf versperrte ein umgekippter Baum die Josef-Wirmer-Straße. Am Nachmittag drohten die Werbeschilder beim Kaufhof in Siegburg abzustürzen.

Bereits am Mittwochvormittag waren Einsatzkräfte an den Holunderweg am Venusberg ausgerückt. Dort war ein Baum entwurzelt worden und gegen ein Wohnhaus gestürzt. Die Feuerwehr sperrte den Bereich ab. Mit Hilfe eines Krans wurde der Baum angehoben und entfernt. Der Einsatz war um 21 Uhr beendet.

Foto: Axel Vogel Im Holunderweg am Venusberg stürzte ein Baum gegen ein Haus. Die Feuerwehr rückte mit einem Kran an.

Sturmschäden im Bonner Stadtgebiet

Auch die Bonner Feuerwehr war eigenen Angaben zufolge "im Dauereinsatz". Rund 100 Einsatzkräfte waren ab dem frühen Mittwochmorgen ausgerückt, um Bäume und Gegenstände von den Straßen zu entfernen. Die Einsatzkräfte zählten bis zum Abend 90 Einsätze im gesamten Bonner Stadtgebiet. Obwohl einige Bäume auch auf Fahrzeuge gestürzt waren, sei in Bonn bislang niemand verletzt worden.

Der Schwerpunkt lag zunächst auf dem Entfernen der quer über die Fahrbahnen, Rad- und Gehwege gestürzten Bäume und Baumteile, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Einsatzkräfte räumten die Hauptverkehrswege nach eigenen Angaben rechtzeitig vor dem morgendlichen Berufsverkehr, auch die wichtigen Zufahrtswege zu den Kliniken auf dem Bonner Venusberg seien schnell wieder befahrbar geweseb.

Im Laufe des restlichen Tages seien die Einsatzkräfte von Freiwilliger Feuerwehr und Berufsfeuerwehr vor allem in Duisdorf, Oberkassel und auf dem Venusberg mit der Beseitigung der Sturmschäden beschäftigt gewesen. Insbesondere entwurzelte Bäume, die auf Hausdächer oder Fahrzeuge gestürzt waren, an den Gebäuden lehnten oder Bäume, die durch die Sturmböen in instabile Schieflagen gerieten, hätten für längere Einsätze und Straßensperrungen gesorgt.

Stadtordnungsdienst fährt Gefahrenstellen ab

Acht Mitarbeiter des Stadtordnungsdienstes fuhren bis zum Mittwochnachmittag rund 25 Gefahrenstellen in ganz Bonn an. Dabei ging es um Bäume, die umgefallen oder nicht mehr standsicher waren. Zusätzlich kümmerten sich die Mitarbeiter auch um umgekippte Bauzäune und Absperrungen sowie Straßenschilder.

Sturmschäden in Bonn und der Region Foto: Christoph Meurer In Höhe des Rheinhotels Dreesen in Bonn-Mehlem ist ein Baum umgeknickt.

Foto: Claudia Sülzen GA-Redakteurin Claudia Sülzen machte dieses Bild am Mittwochnachmittag im Schmelztal bei Bad Honnef.

Foto: Christof Schmoll In Neunkirchen-Seelscheid-Brackemich ist ein Baum auf ein Auto gestürzt.

Foto: Schmoll Die Feuerwehr entfernt den Baum, der auf eine Garage gefallen war.

Foto: Schmoll Durch umfallende Bäume bei Stürmen entstehen oft Schäden an Häusern.

Foto: Claudia Mahnke In Oberkassel in der Straße Am Buschhof drohte nach dem Sturm ein Baum auf die Straße zu kippen. Die Feuerwehr zerlegte ihn daraufhin.

Foto: Axel Vogel Im Holunderweg am Venusberg stürzte ein Baum gegen ein Haus. Die Feuerwehr rückte mit einem Kran an.

Foto: Axel Vogel Eine etwa 30 meter hohe und drei Tonnen schwere Birke war auf das Dach eines Mehrfamilienhauses an der Ecke Holunderweg/Borkenweg auf dem Venusberg gestürzt. Ein Schwerlastkran ließ den Baum schonend zu Boden.

Foto: Axel Vogel Besonders heftig hatte der Sturm entlang des Haager Wegs gewütet

Foto: Axel Vogel Am Venusberg stürzte ein Baum gegen ein Haus. Die Einsatzkräfte sperrten den Bereich ab.

Foto: Axel Vogel Am Venusberg räumte die Feuerwehr zahlreiche umgestürzte Bäume von den Straßen.

Foto: Axel Vogel In zahlreichen Gärten, wie hier am Hagerweg in Bonn, stürzten Bäume durch den Sturm um.

Foto: Sandra Ahmad In Alfter stürzte ein Baum auf das Auto von Sandra Ahmad.

Foto: Frank Homann Aufgrund eines Oberleitungschadens kam es zu Behinderungen im Zugverkehr zwischen Bad Honnef und Linz.

Foto: Axel Vogel In Bornheim-Roisdorf drohte eine zwölf Meter hohe Fichte auf ein Haus, das an der Mainzer Straße steht, zu fallen. Die Feuerwehr konnte dies verhindern.

Foto: Christoph Meurer Im Drachensteinpark in Mehlem ist die Spitze eines Baumes abgebrochen und hat den Zaun eines angrenzenden Grundstücks beschädigt.

Foto: Axel Vogel Am BaseCamp in Bonn wurde ein Baum entwurzelt und fiel auf einen Trabi.

Foto: Axel Vogel Am BaseCamp in Bonn wurde ein Baum entwurzelt.

Foto: Christof Schmoll In Much-Berghausen ist ein Baum auf eine Garage gestürzt. Im Hintergrund ist ein Haus, dessen Dach sich komplett angehoben hatte.

Foto: dpa Die Feuerwehr ist wegen des Sturms ununterbrochen im Einsatz.

Foto: Schmoll Hier ist ein Baum auf eine Straße gestürzt und versperrt den Weg komplett.

Foto: Christof Schmoll In Seelscheid ist eine Pappel in eine Dauerausstellung historischer Landgeräte im Bicester Park gestürzt.

Foto: Polizei Mayen Eine Windhose deckte in Bad Bodendorf ein Stalldach ab und beschädigte mehrere Häuser und geparkte Fahrzeuge.

Foto: Christof Schmoll In Neunkirchen-Seelscheid-Brackemich ist ein Baum auf ein Auto gestürzt.

Der Sturmschwerpunkt lag laut Stadtförster Sebastian Korintenberg auf der Kottenforst-Höhenlage. Kontrollgänge hatten am Mittwoch ergeben, dass auf dem Venusberg, im Mittelhang unterhalb der Uniklinik und im Kaiserpark rund 150 Bäume umgekippt sind. Die meisten Straßen wurden noch am selben Morgen durch die Feuerwehr geräumt.

Korintenberg und seine Mitarbeiter hatten gegen 15 Uhr damit begonnen, Gefahrenstellen an Straßen und Häusern zu beseitigen. Als nächstes stand die Räumung der Hauptwanderwege im Wald an, danach kamen die Nebenwege dran.

Auch im Stadtgebiet kontrollierte das Amt für Stadtgrün Baumschäden. Laut Abteilungsleiter Peter Kießling waren größere Schäden ausgeblieben. Auf dem Gelände der Don Bosco Schule muss eine Eiche gefällt werden, aus einem Mammutbaum im Godesberger Stadtpark ist ein Ast herausgebrochen und auf dem Südfriedhof sind mehrere Zedern nicht mehr standsicher.

Im Basecamp in Bonn kippte ein Baum, der an der Straße stand, auf das Gelände. Die Schäden blieben allerdings überschaubar: Ein Trabi, der dort als Deko steht, bekam nur einige Kratzer ab. Ein Zaun muss jedoch wahrscheinlich erneuert werden. In der Rheinaue sind Schätzungen zufolge mehr als zehn Bäume umgekippt.