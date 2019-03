Warnung des Wetterdienstes

Bonn. Seit Tagen geht es in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis stürmisch zu. Am Donnerstag werden die Windböen noch stärker. Es gilt eine Warnung des Deutschen Wetterdienstes.

Von general-anzeiger-bonn.de, 07.03.2019

Auch nach Karneval geht es in der Region stürmisch weiter. Tief Cornelius sorgt für Sturmböen in der Region. Der Deutsche Wetterdienst warnt aktuell vor Windböen bis 70 Stundenkilometer in Bonn und bis zu 80 Stundenkilometer im Rhein-Sieg-Kreis. Die Warnung gilt bis 18 Uhr am Donnerstagabend. Die Experten warnen davor, dass einzelne Äste herabstürzen können. Auch sollten Fußgänger auf herabfallende Gegenstände achten.

Die Meteorologen erwarten für Bonn und die Region zwar milde Temperaturen - in Bonn soll es am Donnerstag bis zu 14 Grad warm werden. Doch zum Sturm kann es teils heftig regnen.

Ähnlich soll das Wetter den Vorhersagen nach auch am Freitag bleiben - mit Höchsttemperaturen von 12 Grad. Ein Mix aus Sonne, Wolken und stürmischen Wind erwartet Bonn und die Region wohl auch am Wochenende.

