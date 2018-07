Hutwurf zur Feier des Tages

Bonn. 1100 Studenten erhalten beim Bonner Universitätsfest ihre Abschluss-Urkunden und feiern so den Beginn eines neuen Lebensabschnittes.

Von Thomas Kölsch, 07.07.2018

Die Barette flogen, die Talare wehten, die Studenten jubelten: Beim 14. Bonner Universitätsfest, das an diesem Samstag zum zweiten Mal im Telekom Dome stattfand, konnten rund 1100 Absolventen der Universität Bonn den Abschluss ihres Studiums feiern und sich symbolisch von einer lehrreichen, aber auch durchaus anstrengenden Zeit verabschieden. Zusammen mit Rektor Michael Hoch warfen sie am Ende einer insgesamt recht kurzweiligen Feier ihre Hüte in die Luft und verliehen so ihrer Freude über den Erfolg Ausdruck. Immerhin startet mit dem Erhalt der Urkunden für die knapp 800 jungen Frauen und 300 Männer ein neuer Lebensabschnitt.



Der Festakt war natürlich geprägt von vielen Reden, die in der Regel das Erreichte lobten – die AstA-Vorsitzende Sarah Mohamed nutzte die Gelegenheit allerdings auch, um unter dem Jubel der Studierenden auf gewisse Missstände hinzuweisen. Die sonst übliche klassische Festrede entfiel diesmal allerdings und wurde durch ein Interview mit der Alumna und Astronautenanwärterin Dr. Insa Thiele-Eich ersetzt. Eine gute Entscheidung, lockerte dies den Vormittag doch ein wenig auf, der sich vor allem durch die Urkundenvergabe in die Länge zog. Zudem überreichte Prorektorin Karin Holm-Müller Preise für außergewöhnliche Leistungen in der forschungsbegleitenden Lehre an insgesamt 14 Dozenten.



Am Abend geht das Fest im Maritim-Hotel weiter. Dort findet wie üblich der Universitätsball statt, zu dem rund 2000 Gäste erwartet werden. Diese werden dann bis tief in die Nacht hinein den Ausklang des Studiums zelebrieren. So lange muss die Zukunft einfach noch warten.