Bonn. In den Abendstunden ist es zu einem größeren Stromausfall in Bonn gekommen. Gegen 22.30 Uhr konnte der Stromausfall von den Stadtwerken behoben werden.

Von Peter Gassner, 21.03.2018

Wie Stadtwerke-Sprecherin Veronika John dem GA bestätigte, kam es gegen 21 Uhr zu einer Mittelspannungsstörung in einer Stromleitung, wodurch 15 Stationen ausfielen.

Vor allem im Bereich Röttgen und Duisdorf waren größere Bereiche dadurch ohne Strom. Auch einige Godesberger Haushalte waren durch eine weitere Störung betroffen. Die Stadtwerke machten sich daran, „das Problem zu lokalisieren und dann schnellstmöglich umzuleiten“, so John. Die Versorgung war etwa nach einer Stunde wiederhergestellt.

In den sozialen Netzwerken machten einige Bonner auf den Ausfall aufmerksam und versuchten an Informationen zu gelangen. Auch Oberbürgermeister Ashok Sridharan, der in Röttgen wohnt, ist betroffen. Er zeigte auf Facebook ein Bild von seiner dunklen Wohnung mit einer angezündeten Kerze.