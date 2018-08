"Bonn City Camp"

Bonn. Der umstrittene Rapper Zeb tritt im Protestcamp auf. Alena Schmitz vom AStA Bonn spricht von Schande und Zynismus. Die Bonner Jugendbewegung (BJB) räumt Fehler ein.

Von Gabriele Immenkeppel, 09.08.2018

Das Thema Feminismus sorgt in Bonn für eine Sexismus-Debatte. In Streit geraten sind der AStA und die Bonner Jugendbewegung (BJB). Die hat in den vergangenen Tagen auf der Poppelsdorfer Allee ihr Protestcamp auf der Poppelsdorfer Allee errichtet aufgeschlagen, um „dem breiten Widerstand gegen Rechts eine Stimme zu geben“, so die Veranstalter.

Beim „Thementag Feminismus“ hatten die Organisatoren allerdings auch den Rapper Zeb eingeladen, der für frauenverachtende und gewaltverherrlichende Texte bekannt ist. „Es ist eine Schande und gleichzeitig zynisch, einem solchen Künstler im Rahmen einer vermeintlich feministischen Veranstaltung eine Bühne zu bieten“, kritisiert Alena Schmitz vom AStA.

Politisch links, überparteilich und basisdemokratisch

Die Bonner Jugendbewegung ist eine Gruppe von Schülern, Studenten und jungen Auszubildenden. Sie bezeichnet sich als politisch links, überparteilich und basisdemokratisch. „Es war sicher ein Fehler, ihn einzuladen“, sagte Camp-Sprecherin Carlotta Grohmann dem GA am Donnerstag. Man habe sich vorab nicht mit den Texten des Künstlers beschäftigt. „In unseren Reihen war sein Auftritt sehr umstritten. Aber wir haben uns letztendlich mehrheitlich dafür entschieden. Gerade die Frauen haben Wert darauf gelegt, dass er sich ausdrücklich von seinen alten Texten distanziert.“ Ein Argument der Befürworter sei gewesen, dass man jedem die „Rückkehr in die Gesellschaft“ ermöglichen müsse.

Neben der inhaltlichen Debatte wurde jedoch auch beklagt, dass die Kritiker in Netzwerken beleidigt und sogar bedroht wurden. „Deshalb sind wir zu der Diskussion gar nicht erst hingegangen“, erklärt Schmitz. Erledigt ist das Thema für die Bonner Jugendbewegung damit noch nicht. „Hier gibt es einiges aufzuarbeiten“, gibt Grohmann zu. Diese Diskussion dürfe man jedoch nicht unter Zeitdruck führen. „Daher haben wir uns entschlossen, im Anschluss an das Camp darüber zu sprechen.“

Für den AStA steht fest: „Solange dieser Denkprozess nicht glaubwürdig und selbstreflektiert öffentlich mitgeteilt wurde, kann die Bonner Jugendbewegung nicht als feministische Bewegung ernst genommen werden.“ Der Mangel an Bemühung zeige erneut, dass sie als Bündnispartnerin nicht infrage komme.