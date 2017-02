Fest in der Bonner Altstadt

Das Kirschblütenfest in der Bonner Altstadt zog viele Menschen an, darunter auch viele Touristen. (Archivfoto)

01.02.2017 Bonn. Anwohner und Geschäftsleute der Bonner Altstadt wehren sich gegen das neue Konzept für ein kommerzielles Kirschblütenfest. Sie bemängeln fehlende Transparenz. Doch wie ist die allgemeine Stimmung? Hier geht es zur Umfrage.

Der Widerstand gegen ein kommerzielles Kirschblütenfest ist nun zählbar: Am Dienstagabend haben Bewohner der Altstadt um Susanne Glatz und Esther Winkelmann eine Unterschriftenliste an Bezirksbürgermeister Helmut Kollig übergeben. 892 Bürger sprechen sich damit gegen das Vorhaben der Veranstalter Frauke Schröder und Torsten Ulke aus, am 23. April ein großes Fest mit Marktständen und Musik rund um Heerstraße und Breite Straße zu organisieren.

Bei der emotionalen Diskussion im Anschluss brachten die Altstadtbewohner ihren Unmut zum Ausdruck. Von „fehlender Transparenz der Veranstalter“ war ebenso die Rede wie von nur wenigen Chancen und Möglichkeiten, sich in die Gestaltung des Festes einzubringen. Den Lärm durch Tausende erwartete Gäste sprachen die Teilnehmer ebenso an wie das Müllproblem, das schon die früheren Veranstalter aus der Altstadt-Initiative beschäftigte.

Veranstaltungsanmelderin Frauke Schröder wehrte sich gegen Vorwürfe, dass die Gewerbetreibenden in der Altstadt nicht über die Kosten bei einer Beteiligung am Fest in Kenntnis gesetzt würden. „Wir informieren darüber und beantworten auch aufkommende Fragen“, sagte Schröder. Klar ist aus ihrer und Ulkes Sicht: Einen Flohmarkt, der schon mal am selben Tag lief, wird es dieses Mal nicht geben. Ulke erklärte, dafür sei es einfach zu voll. Zurzeit arbeiten die beiden an einem Veranstaltungskonzept. „Wenn uns das vorliegt, wird auch geprüft, ob ein Sicherheitskonzept nötig ist“, sagte Vizestadtsprecher Marc Hoffmann auf Anfrage.

Kirschblüten in Bonn und Region









Die Kirschblüten bei Nacht: Dieses Foto hat uns Markus Lenz geschickt!



Kirschblütenpracht bei Nacht: Danke an Markus Lenz für dieses Foto.

Foto: Ralph Brinkmann Kirschblüte an der Ahr von Ralph Brinkmann.



Foto: Alexander Voigt















Foto: Jean-Marie Alexandre



Foto: Jean-Marie Alexandre

Foto: Jean-Marie Alexandre Blick in die Breite Straße.

Ein Foto von Helmut Nellen aus der Bonner Altstadt.

Dieses Kirschblütenfoto aus der Maxstraße schickte uns Helmut Nellen.



Kirschblüten in der Bonner Altstadt, fotografiert von Helmut Nellen.

Diese Aufnahme von Helmut Nellen stammt aus der Heerstraße.

Ein Foto aus der Heerstraße von Helmut Nellen.

Dieses Bild aus der Breite-Straße schickte uns Helmut Nellen.



Dieses Bild vor dem Bonner Stadthaus stammt von Marianne Offermanns.

"Kirschblüten-Nachwuchs". Dieses Bild schickte uns Gisela Becker

Die Aufnahmen von Jean-Marie Alexandre entstanden am Alten Zoll.

Ein Foto von Jean-Marie Alexandre aus der Rilke-Straße in Beuel.



Ein weiteres Bild von Jean-Marie Alexandre, aufgenommen am Alten Zoll.

Foto: Elvira Rosa Diese Nahaufnahme hat Elvira Rosa in der Altstadt aufgenommen.

Foto: Elvira Rosa Die Kirschblüten in der Altstadt, fotografiert von Elvira Rosa.

Foto: Elvira Rosa Ein Kirschblüten-Tunnel in der Altstadt, fotografiert von Elvira Rosa.



Foto: Elvira Rosa Den Kirschblüten-Traum in Bonns Altstadt hat auch Elvira Rosa zu Fotos angeregt.

Foto: Jean-Marie Alexandre Diese Kirschblüten hat Jean-Marie Alexandre am Sterntor fotografiert.

Foto: Jean-Marie Alexandre Jean-Marie Alexandre hat diese Aufnahme am Sterntor gemacht.

Foto: Jean-Marie Alexandre Jean-Marie Alexandre hat diese Kirschblüten auf der Maxstraße fotografiert.



Foto: Jean Marie Alexandre Jean Marie Alexandre machte dieses Foto in der Heerstraße in der Altstadt.

Foto: Jean Marie Alexandre Dieses Foto entstand in der Heerstraße, danke an Jean Marie Alexandre.

Foto: Jean-Marie Alexandre Dieses Foto machte Jean-Marie Alexandre in der Heerstraße.

Foto: Jean-Marie Alexandre Das Foto ist in der Heerstraße entstanden. Es zeigt Jungen und Mädchen des Kinderateliers im Frauenmuseum Bonn beim Malen.



Foto: Jean-Marie Alexandre Die Aufnahme entstand in der Heerstraße. Danke an Jean-Marie Alexandre.

Foto: Thomas Zumbroich Thomas Zumbroich schickte und dieses Kirschblütenfoto aus der Nacht vom 17.4.2015, welches er in der Breite Straße in Bonn aufgenommen hat.

Foto: Dmitrij Bowdurez Dmitrij Bowdurez hat diese wunderschönen Kirschblüten auf einem Foto festgehalten.

Foto: Dmitrij Bowdurez Dmitrij Bowdurez hat dieses Foto in der Bonner Altstadt aufgenommen.



Foto: Dmitrij Bowdurez Die Bonner Altstadt hat einen ganz besonderen Flair, wenn die Kirschblüten blühen. Danke an Dmitrij Bowdurez für das Foto.

Foto: Rainer Bohnet Rainer Bohnet machte dieses Foto in der Bonner Altstadt.

Foto: Rainer Bohnet Dieses Foto hat Rainer Bohnet in der Altstadt in Bonn gemacht.

Monika Prüser-Bröhl hat die Aussicht in der Bonner Altstadt auf diesem Foto festgehalten.



Diese Kirschblüte hat Eva Sprengard an der Grenze Poppelsdorf/Kessenich in der Lotharstrasse fotografiert.

Diese Blütenpracht hat uns Monika Prüser-Bröhl geschickt

Diesen Schnappschuss hat uns Susanne Gebbeken geschickt.

Diese schöne Nahaufnahme hat uns Dorothea Lauer geschickt.



Dieses Foto hat Dorothea Lauer in Friesdorf geschossen.

Foto: Mohammed Abdelhady Dieses Foto von den Bonner Kirschblüten hat uns Mohammed Abdelhady geschickt.

Foto: Mohammed Abdelhady Auch dieses Foto stammt von Mohammed Abdelhady.

Foto: Nicolas Holle



Foto: Wolfgang Reif

Foto: Dorothea Lauer

Foto: Maximilian Mühlens

Foto: Maximilian Mühlens



Foto: Ulrike Sobick

Foto: Bernhard Gorholt

Foto: Bernhard Gorholt

Foto: Klaus Wallrath



Foto: Stefan Gerhard



Foto: Daniel Lepueh Daniel Lepueh schickte uns dieses Bild von einem frühen Morgen in der Altstadt.

Foto: Gisela Becker Gisela Becker hat dieses Foto in der Bonner Altstadt aufgenommen.



Dieses Bild aus der Altstadt schickte uns Rainer Freynhagen über Facebook.

Das Schild zur Altstadt umgeben von der Blütenpracht. Dieses Bild schickte uns Rainer Freynhagen über Facebook.



Foto: Gisela Becker Dieses Foto schickte uns Gisela Becker.





Foto: Robert May Kirschblüten im Klostergarten der Steyler Mission in Sankt Augustin.

Foto: Ulrike Sobick Auch die Heerstraße in der Altstadt erblüht in rosa.

Foto: Ulrike Sobick



Foto: Robert May Kirschblüten im Klostergarten der Steyler Mission in Sankt Augustin.









Foto: Maresa Jung Kirschblüten vor dem Frauenmuseum.

Auch am Bonner Münster blüht es.

Diese schöne Foto aus Poppelsdorf hat uns Lisa Kornrumpf geschickt.

Auch an der Ahr blühen die Kirschbäume. Ralph Brinkmann hat uns dieses Foto per Facebook geschickt.



Foto: Rainer Bohnet Kirschblüte in der Bonner Altstadt.

Foto: Rainer Bohnet Kirschblüte in der Bonner Altstadt.

Foto: Ulrike Sobick Kirschblüte in der Heilsbachstraße.

Foto: Ursula Bihler Auch im Buntsprechtweg blühen schöne Zierkirschen - sogar mit "Bewohnern"...



Foto: Ursula Bihler Zierkirschenblüte im Buntsprechtweg.

Foto: Astrid Holtmann Dieses sonnige Foto schickte uns unsere Leserin Astrid Holtmann.

Foto: Meike Kettenuß Kirschblüte in der Bonner Maxstraße.

Foto: Christof Wolf



Foto: Christof Wolf Christof Wolf hat dieses Bild am 05.04. in der Maxstraße aufgenommen.

"Im Siegbogen" in Hennef.

Die Kirschblüte am Poppelsdorfer Schloss. Dieses Bild schickte uns Jean-Marie Alexandre.

Foto: (c) Fräulein Franke Fotografie Dieses Foto stammt von (c) Fräulein Franke Fotografie.



Foto: (c) Fräulein Franke Fotografie Dieses Foto stammt von (c) Fräulein Franke Fotografie.

Markus Haak schoss dieses Foto in der Bonner Rheinaue.

Rainer Bohnet hat uns dieses Foto geschickt vom Rheinufer in Bad Godesberg.

Blütenallee in Rolandseck, Foto von Rainer Bohnet



Kirschblüte in der Rheinaue bei strahlend blauem Himmel. Das Foto schickte uns Olivia Frisch

Diese Aufnahme vom Poppelsdorfer Schloss schickte uns Jean-Marie Alexandre.

Ein Kirschblüten-Foto aus Remagen von Rainer Bohnet.

Dollendorfer Allee in Oberkassel, fotografiert von Hedi Mertens.



Ein Foto der Kirschblüten am Rheinufer in Unkel von Rainer Bohnet.

Kirschblüten bei Rolandseck, fotografiert von Rainer Bohnet

Wim de Vries schickte uns diese Aufnahme aus der Maxstraße.

Dieses Bild aus Oberholtorf schickte uns Sven Adams per facebook.



Foto: Martin Schenkelberg Ein Blick in den Himmel: Dieses schöne Foto schickte uns Martin Schenkelberg.

Meriem schickte uns dieses Foto aus Bad Godesberg per Mail.

Foto: Markus Haak Kirschblüten in der Rheinaue.

Dani Salesaya schickte uns über Facebook diese Aufnahme aus Bonn-Poppelsdorf.



Foto: Ulrike Sobick Blüten nahe der Heilsbachstraße.

Foto: Dr. Kirsten Blanck Kirschblüte in der Maxstraße.

Foto: Dr. Kirsten Blanck Kirschblüte in der Maxstraße.

Dieses wundervolle Foto hat Andrea Harings uns per Facebook geschickt. Auf der Maxstraße hat sie diese Kirschblüte gefunden.



Foto: Ralph Brinkmann Blühende Kirschen auch an der Ahr.

Foto: Barbara Frommann Kirschblüte in der Burbacher Str..

Martina Schönborn-Waldorf schickte uns diese Aufnahme aus der Maxstraße.

Dieses schöne Foto hat uns Ines Höller via Facebook geschickt.





Detlef Bogners japanischer Kirschbaum aus Bad Godesberg.

Ulrike Sobick sendet uns Grüße aus der Heilsbachstraße.

Rainer Bohnet war am Stadtgarten unterwegs...



... und im Rosental.

Rainer Meller hat Kirschblüten im Kölner Zoo entdeckt.

In einem anderen Licht lässt Benny Habeth die Kirschblüten erscheinen.

Foto: Benny Habeth Benny Habeth hat uns dieses Foto aus Bornheim zugesendet.



Werner Knauf hat diese japanische Zierkirsche im eigenen Garten.

Guido Kraz sendet dieses Bild aus der Maxstraße...

..die auch hier ein bezauberndes Bild bietet.

Harald Picard hat uns über Facebook dieses Bild zukommen lassen.



Foto: Olaf Wulf Olaf Wulf schoss dieses Foto in Bonn.

Foto: Manfred Georgi Dieses Foto hat Manfred Georgi in seinem Kleingarten Nr. 1 an der Hohen Str. in Tannenbusch aufgenommen. Sonnenschutz.

Aussetzen des Kirschblütenfestes kommt nicht in Frage

In der Runde merkte jemand über das anstehende Fest an: „Die jetzige Planung geht an den Interessen der Bürger vorbei.“ In den vergangenen Monaten sei „einiges schiefgelaufen“, meinte Buchhändler Jürgen Repschläger, der ein Antiquariat in der Breite Straße betreibt. Er schlug vor, das Kirschblütenfest in diesem Jahr ausfallen zu lassen und die Anwohner stattdessen nach ihren Vorstellungen für das nächste Jahr zu fragen. Aus Kolligs Sicht wird sich in der Bezirksvertretung für eine solche Absage allerdings kaum eine Mehrheit finden, „zumal die Bezirksvertretung einen gültigen Beschluss gefasst hat, und die Veranstalter schon Zeit in die Planungen investiert haben“.

Wie berichtet, hat die Bonner Bezirksvertretung (BV) in ihrer Sitzung am 29. November 2016 den Antrag des Veranstalters Jürgen Harder (Brückenforum) abgelehnt, das Kirschblütenfest an zwei Tagen kommerziell zu organisieren. Ulke und Schröder wollten es gemeinsam mit ihm vermarkten. Da nur noch ein Tag übrig blieb, stieg Harder aus, weil sich eine kleine Lösung für ihn nicht rechne. Schröder meldete daraufhin ein eintägiges Fest an.

Für die Stadtverwaltung ist eine solche Anmeldung ein rein formaler Prozess. Sie nimmt die Veranstaltung auf, die Politik entscheidet anschließend über die Aufnahme ins Marktverzeichnis.

Verwaltung mit Sondierungsgesprächen beauftragt

Die BV hat die Verwaltung in ihrem November-Beschluss auch damit beauftragt, im Nachklang des diesjährigen Kirschblütenfestes mit den Anliegern Gespräche zu führen, ob sie mit einer zeitlichen und räumlichen Ausdehnung der Veranstaltung in Zukunft einverstanden wären. Das war auch ein Kritikpunkt. Aus Sicht einiger Anwohner wäre es sinnvoller gewesen, in umgekehrter Reihenfolge zu agieren und die Anwohner vor einer politischen Entscheidung zu befragen.

Schon im vergangenen Jahr hatten Schröder und Ulke die Organisation im kleineren Rahmen übernommen. Zuvor hatte die Altstadt-Initiative die Vorbereitung ehrenamtlich aus eigener Kraft gestemmt. Als immer mehr Besucher kamen, ging das nicht mehr.

Meinungen gehen auseinander

Die Meinungen der meisten Altstadt-Bewohner ist klar: Sie sind gegen das neue Konzept. Die Initiatoren hingegen stehen hinter ihren Plänen. Doch wie ist die allgemeine Stimmung in Bonn? (Philipp Königs)