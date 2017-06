Kritik an der Stadt

Die Fatih-Moschee an der Koblenzer Straße steht unter dem Dachverband der Ditib.

Bonn. Die Stadt Bonn listet auf einem Faltzettel zu Gebetsmöglichkeiten für Bonner Moslems auch die Moscheen der Ditib auf. Kritik kommt vom Bürger Bund Bonn (BBB).

Er war vor einigen Monaten wegen einer von der türkischen Regierung initiierten Bespitzelung von Schülern und Lehrern in Deutschland bekanntlich in das Visier des deutschen Verfassungsschutzes geraten. Eine Durchsuchung hatte es auch bei einem Imam einer Ditib-Moschee in Bad Godesberg gegeben. Der Bürger Bund Bonn (BBB) hält es für ein Unding, dass die Stadtverwaltung der Ditib – und eben jener Bad Godesberger Moschee – vor diesem Hintergrund eine Empfehlung ausspricht.

Stein des Anstoßes ist das Faltblatt mit dem Tveritel „Orte des Gebetes – Wo treffe ich Menschen, die meinen Glauben und meine Sprache teilen?“, herausgegeben in Zusammenarbeit mit der Stabsstelle Integration der Stadt Bonn. Grundsätzlich befürworte die BBB-Fraktion Hinweise auf fremdsprachige Glaubensgemeinschaften in Bonn, sagt deren Mitglied Johannes Schott.

Moscheegemeinde wird nicht der extremistischen Szene zugeordnet

Anders sehe es aber in diesem Falle aus. Schott: „Es ist nicht nachvollziehbar, dass in einer vom Oberbürgermeister durch städtisches Logo mitgetragenen Publikation ausgerechnet auf eine Ditib-Moschee hingewiesen wird, die erst etwa zwei Wochen vor Drucklegung auf Anordnung des Generalbundesanwaltes wegen des Verdachts der Spionage durch Imame durchsucht wurde.“ Der OB solle das Papier gemeinsam mit den Sicherheitsbehörden prüfen und gegebenenfalls aus dem Verkehr ziehen, so Schott.

Bei der Stadtverwaltung denkt man allerdings offenbar gar nicht daran, der Aufforderung nachzukommen. Zum einen werde die genannte Moscheegemeinde nicht der extremistischen Szene zugeordnet, teilt die Verwaltung auf Anfrage des General-Anzeigers und unter Berufung auf Sicherheitsbehörden mit.

Kein Anlass für einen Generalverdacht

Zum anderen habe die Durchsuchung im Februar der Privatwohnung des Ditib-Imams gegolten und nicht den Gemeinderäumen. Darauf hatte seinerseits auch der Vorsitzende des Moscheevereins verwiesen.

„Für einen Generalverdacht gegenüber der Gemeinde gibt es aus Sicht der Stadt Bonn keinen Anlass“, sagt Coletta Manemann, die Integrationsbeauftragte der Stadt und ergänzt, man sei hierzu „selbstverständlich im regelmäßigen Austausch mit Polizei und Verfassungsschutz“.

Die Stadt Bonn habe bei der Entwicklung des Faltblatts mit dem Herausgeber, der Fachstelle für interkulturelle Bildung und Beratung, zusammengearbeitet. Manemann: „Weder die Fachstelle noch die Stadt Bonn verweisen Gläubige an extremistische Moscheegemeinden und weisen diesen Vorwurf ausdrücklich zurück.“

Vielerorts rückte die Politik von Ditib ab

Lange Zeit genoss der Verband Ditib nicht zuletzt bei deutschen Politikern als Ansprechpartner hohes Ansehen. Als nach dem gescheiterten Putschversuch in der Türkei 2016 nicht mehr zu übersehen war, dass der Verband in Deutschland als verlängerter Arm der türkischen Religionsbehörde Diyanet und damit als Gewährsträger des türkischen Staatsislam in Deutschland agiert, rückte die Politik reihenweise von ihm ab.

Die damalige nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) sprach sich gegen die Anerkennung als Religionsgemeinschaft aus, in Rheinland-Pfalz wurden die Gespräche über den islamischen Religionsunterricht ausgesetzt.

Die Otto-Benecke-Stiftung, die seit 1965 in Bonn ansässig und von der Bundesregierung mit der Durchführung von Integrationsprogrammen beauftragt ist, hat ihre Zusammenarbeit mit der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion (Ditib) aufgekündigt.