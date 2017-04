Landgericht Bonn

Bonn. Das Landgericht weist die Schadensersatzklage eines 51-Jährigen Autofahrers ab. Warum der Geschädigte kein Geld bekommt, erfahren Sie hier.

Von Ulrike Schödel, 18.04.2017

Es war stockfinster am frühen Morgen des 4. Dezember 2014, als ein 51-Jähriger plötzlich mitten in einem Krimi steckte. Am Steuer seines Kias sitzend, sah er in der Dunkelheit eine Gestalt über die Christian-Lassen-Straße in Buschdorf rennen, der mehrere Polizeibeamte auf den Fersen waren. Der Fahrer trat, wie andere Verkehrsteilnehmer auch, sofort auf die Bremse, denn die Jagd von Räuber und Gendarmen über die Straße wiederholte sich.

Schließlich beschloss der Ostfriese links auf den Parkplatz einer Bäckerei abzubiegen. Ob er dort drehen oder schlicht nur ein Brötchen holen wollte, ist nicht bekannt. Aktenkundig hingegen ist, dass er nicht mehr über die Straße kam. Denn ein links überholender Streifenwagen krachte mit großer Wucht in sein Auto. Die Verletzungen der Fahrer waren zum Glück nur leicht, der Blechschaden um so beachtlicher.

Der Fall landete vor dem Bonner Landgericht. Denn der 51-Jährige glaubte, alles richtig gemacht zuhaben: Er hatte den Blinker gesetzt, in die Rückspiegel, aber auch über seine Schulter geschaut, bevor er losgefahren war, weil er meinte, freie Bahn zu haben. Zwar hatte seine Vollkaskoversicherung den Schaden über 7500 Euro an seinem Kleinwagen übernommen, aber weitere Kosten von 1500 Euro (Gutachter, Wertminderung, Eigenbeteiligung) waren nicht reguliert worden. Also verklagte der Ostfriese das Land NRW als Dienstherrn des Bonner Polizeipräsidiums auf Schadenersatz.

Aber vor der 1. Zivilkammer hatte er keine Chance. Denn der 26-jährige Fahrer des Polizeiwagens, der wegen der Verfolgungsjagd mit Sonderrechten ausgestattet war, habe alles richtig gemacht. Beim schnellen Überholen der Autokolonne habe er nicht mit dem Abbiegen des Klägers rechnen müssen und sei entsprechend nicht auf ein Ausweichmanöver eingestellt gewesen. Eine Verletzung der Sorgfaltspflicht jedenfalls sei nicht festzustellen. Vielmehr habe der Kläger einen entscheidenden Fehler gemacht: Er hätte mindestens zweimal in den Rückspiegel und über die Schulter schauen müssen, bevor er losgefahren ist. Diese doppelte Rückschau-Pflicht verlange das Gesetz.

Auch der Vorwurf des Ostfriesen, dass das Martinshorn nicht eingeschaltet worden war, ließen die Richter nicht gelten. Da es zum Zeitpunkt des Unfalls stockdunkel war, hätte der Kläger bei entsprechender Sorgfalt das Blaulicht sehen müssen. Schließlich hatten die jagenden Polizisten das Martinshorn durchaus absichtlich nicht eingeschaltet, um den flüchtenden Räuber nicht zu alarmieren. Die Ablehnung der Klage auf Schadensersatz könnte nicht das Ende eines Besuchs in Bonn gewesen sein. Nicht auszuschließen, dass nach diesem Urteil das Land NRW den nicht unerheblichen Schaden an dem Streifenwagen beim Ostfriesen einklagt.

Aktenzeichen: LG Bonn 1 O 134/16