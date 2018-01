Einsatz in der Bonner Weststadt

Bonn. Bei der Suche nach einem möglichen Dieb in der Weststadt fuhr die Polizei am späten Dienstagabend auch durch das Baumschulwäldchen. Weit kamen sie dort allerdings nicht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 24.01.2018

Eine Fahndung der Bonner Polizei nahm in der Nacht zu Mittwoch ein jähes Ende. Grund war jedoch nicht die schnelle Festnahme eines Verdächtigen, sondern der aufgeweichte und durchnässte Boden des Baumschulwäldchens. Dort hatte sich der Streifenwagen der Beamten festgefahren. Erst die Feuerwehr konnte das Auto und die Beamten aus der misslichen Lage befreien.

Vorausgegangen war der Anruf von Anwohnern aus der Richard-Wagner-Straße. Diese hatten gegen 23.30 Uhr eine Person beobachtet, die in ein unverschlossenes Auto stieg. Da sie den Verdacht hatten, dass diese Person etwas aus dem Auto stehlen wollte, riefen sie die Polizei. Das erklärte Sprecher Simon Rott auf Anfrage.

Mit einem Streifenwagen rückten die Beamten aus, konnten allerdings niemanden mehr am mutmaßlichen Tatort anfinden. Im Zuge der Fahndung sind die Polizisten dann auch in das Wäldchen gefahren, so Rott weiter. Selbst rausfahren konnten sie allerdings nicht mehr. Einsatzkräfte der Bonner Feuerwehr eilten zur Hilfe und schleppten den Streifenwagen mit einem Seil ab.

Der Gesuchte wurde letztlich nicht mehr gefunden, aus dem Auto gestohlen wurde allerdings auch nichts.