Defekter Zug

Die Linien 61 und 62 fahren am Montagmittag nur eingeschränkt.

Bonn. Zwischen dem Bonner Hauptbahnhof und dem Haus der Jugend fuhren am Mittwochmittag kurzzeitig keine Bahnen der Linien 61 und 62. Eine defekte Bahn blockierte die Strecke.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.10.2018

Bahnfahrer mussten am Montagmittag kurzzeitig mit Behinderungen auf den Linien 61 und 62 rechnen. Aufgrund eines defekten Zuges auf der Strecke war die Bahnstrecke in Höhe der Königsstraße gegen 12.30 Uhr getrennt worden. Wie die Stadtwerke Bonn (SWB) auf Twitter mitteilten, fuhren die Bahnen von Auerberg und Oberkassel kommend nur bis zum Hauptbahnhof. Von Dottendorf aus endeten die Züge am Haus der Jugend.

Gegen 13 Uhr dann war die Strecke wieder frei.