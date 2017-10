Ärger auf der Wache

Bonn. Bonner Feuerwehrmänner werfen ihrem Vizechef Urkundenfälschung vor. Er habe bei den Plänen für die Wache auf dem Venusberg einfach einen neuen Punkt eingefügt. Demnach müssten die Feuerwehrleute im Rotationsprinzip ihren Dienst auf der Wache leisten.

Von Nicolas Ottersbach, 05.10.2017

Ist es ein Feuerwehrskandal oder doch nur ein Strohfeuer? Dieser Frage geht gerade die Bonner Staatsanwaltschaft nach. Dort ist am Mittwoch eine anonyme Strafanzeige gegen den stellvertretenden Bonner Feuerwehrchef Carsten Schneider eingegangen, in der ihm Urkundenfälschung vorgeworfen wird. „Derzeit gibt es nur einen Anfangsverdacht. Wir prüfen erst einmal, ob wir ein Ermittlungsverfahren einleiten werden“, sagte Staatsanwalt Sebastian Buß dem GA.

Es geht um die neue Feuerwache auf dem Venusberg. Dort wollte die Wehrleitung ein neues Wachsystem einführen, das vom Personalrat und den Feuerwehrleuten selbst abgelehnt worden war. Demnach hätten die Brandbekämpfer insgesamt drei Monate im Jahr auch kurzfristig auf andere Wachen verteilt werden dürfen. Das bisherige Wachsystem funktioniert allerdings so, dass die Feuerwehrleute immer in einer festen Wachabteilung und Wache ihren Dienst tun. Nur in Ausnahmefällen wird getauscht.

Die Wehrleute kritisieren, dass mit dem neuen System personelle Engpässe abgefedert werden sollen. Zudem würde die Zerschlagung der Wachabteilung Risiken bergen. So seien die Feuerwehrautos zwar nach Normen bestückt, in Feinheiten aber unterschiedlich. „Wir müssen uns im Einsatz aufeinander verlassen. Das klappt nur, wenn wir ein eingeschworene Truppe sind“, so ein Feuerwehrmann zum GA. Würden Einzelne für drei Monate aus der Abteilung abgezogen, sei dieser Zusammenhalt gefährdet. Die Wehrleute sehen die Änderung auf der Venusberg-Wache als ersten Schritt, um die flexiblere Pesonalverteilung auch auf den anderen Wachen durch die Hintertür einzuführen.

Das Brisante – und darauf zielt auch die Anzeige ab – ist die Absprache zwischen Personalrat und Wehrleitung, die einen Ratsbeschluss für die Venusberg-Wache vorbereitet hatten. Der soll die Neuerung für das Personal zunächst nicht enthalten haben und erst kurz vor dem Ratsbeschluss von Schneider angefügt worden sein. Aus Sicht der Feuerwehrleute eine Urkundenfälschung.

Aus Sicht der Stadt aber nur ein Malheur, das nicht strafrechtlich relevant sei. „Eine Täuschung war zu keinem Zeitpunkt beabsichtigt“, sagt Personaldzernent Wolfgang Fuchs. Das Problem habe darin gelegen, dass zwischen der Gesprächen mit dem Personalrat und dem letztendlichen Ratsbeschluss fast ein Jahr lag. Der Vertragsentwurf für das Personalkonzept wurde geändert und „leider versäumt, eine erneute Beteiligung des Personalrates einzuleiten“.

Carsten Schneider verteidigt das neue System damit, dass es auf dem Venusberg zu wenig Einsätze gebe und die Wehrleute deshalb „nicht genügend Einsatzroutine“ bekämen. „Das können auch Übungen nicht auffangen.“ Mittlerweile sei man aber zu einer Einigung mit dem Personalrat gekommen, wie Schneider erklärt: „Wir haben das ursprüngliche Konzept entschärft.“ So sollen die Wehrleute nur noch für acht Schichten pro Jahr vom Venusberg auf die Feuerwache 1 in Dransdorf versetzt werden, Abteilungsleiter wechseln auf die Wachen in Beuel und Godesberg. „Zudem wird eine Ausdehnung des Personalkonzepts auf die anderen Wachen nicht erfolgen. Wir wollen nicht ständig wechselndes Personal“, so Schneider. Demnächst soll der Stadtrat erneut darüber abstimmen.