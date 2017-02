Sicherheit im Bonner Karneval

Bonn. Die Polizei und die Stadt haben ihr Sicherheitskonzept für Karneval vorgestellt. Dazu gehören auch mobile Straßensperrungen. Ein Überblick über die Maßnahmen.

Von Hans Peter Brodüffel, 15.02.2017

Die Polizei wird im Bonner Straßenkarneval jede Menge mobiler Sperren wie Lastwagen und Busse einsetzen, "damit niemand schnell und ungehindert in eine große Menschenmenge fahren kann", sagte Gerd Mainzer, Leiter der Polizeiwache Ramersdorf, am Dienstag am Rande einer Pressekonferenz zum Sicherheitskonzept für Karneval. Doch ansonsten hält sich die Polizei sehr zurück, wird auch auf Nachfrage nicht konkreter - aus taktischen Gründen, wie es heißt.

Hintergrund für die Sperren sind die Terroranschläge mit Lastwagen auf dem Berliner Weihnachtsmarkt und vergangenen Sommer auf der Uferpromenade in Nizza. So fährt Bonn nach längerer Beratung nun eine ähnliche Linie wie die anderen Karnevalshochburgen. Die Sperren in Bonn sollen gewährleisten, dass "niemand schnell und ungehindert in eine große Menschenmenge fahren kann“, sagte Gerd Mainzer, Leiter der Polizeiwache Ramersdorf, am Dienstag am Rande einer Pressekonferenz zum Sicherheitskonzept für Karneval.

„An allen tollen Tagen sind Hunderte Polizisten im Einsatz. Sie sind für alle ansprechbar“, betonte Mainzer. Dabei gelte „Null Toleranz“ für jede Art von Gewalt. „Wer schlägt, fliegt“, heißt die Devise. Das gilt demnach wohl auch für die großen Züge in Beuel und Bad Godesberg, selbst für die Veedelszöch und Rathausstürme. Auch wenn die Polizei dazu ebenfalls keine Details nennt.

Mit dem Drei-Säulen-Konzept „Prävention, Kontrolle und Angebot“ wollen Stadt und Polizei einen Karneval ohne Alkoholexzesse für Teenager insbesondere an Weiberfastnacht sicherstellen. Bereits im Vorfeld wollen Polizei und Ordnungsamt auf Ladenbesitzer und Wirte zugehen. „Dabei erinnern wir an die Einhaltung der Vorschriften zum Jugendschutz. Bier, Wein und Sekt dürfen an Jugendliche unter 16 Jahren nicht verkauft werden“, sagte Carsten Sperling, Leiter des Stadtordnungsdienstes. An den tollen Tagen liegt der Fokus auf Kontrollen.

Das sollten Sie beim Feiern beachten Foto: dpa Alkohol und Auto Feuchtfröhliches Feiern ist an den tollen Tagen eher die Regel als die Ausnahme. Aber: „Wer trinkt, fährt nicht. Und wer fährt, trinkt nicht“, sagt Sven Rademacher vom Deutschen Verkehrssicherheitsrat (DVR). Vor der Feier bestimmt man am besten einen Fahrer, der die Gruppe nüchtern und sicher nach Hause fährt. Auf Alkoholtester oder entsprechende Apps sollten Autofahrer sich nicht verlassen. Die Geräte für den Privatgebrauch geben höchstens einen groben Richtwert an, warnt Rademacher.

Foto: dpa Kostüme am Steuer Ob Homer Simpson, Darth Vader oder Spiderman: Die Fantasie der Jecken für ihre Verkleidung kennt kaum Grenzen. Doch hinter dem Steuer müssen Karnevalisten stets klar erkennbar bleiben. Zum Beispiel, damit sie auf einem Blitzerfoto identifizierbar sind. Darauf weist der Tüv Rheinland hin. Wer sich hinter einer Maske versteckt, riskiert ein Bußgeld. Kostüme dürfen auch die Sicht, das Gehör und die Bewegungsfreiheit nicht stören. Bei einem Unfall ist sonst mit Bußgeld, Versicherungsproblemen und im schlimmsten Fall mit einer Strafverfolgung zu rechnen, warnt der Tüv.

Foto: dpa Schminke Idealerweise greifen Karnevalisten zu Produkten auf Wasserbasis. Denn anders als Schminke auf Paraffinbasis dichten die Wasserfarben die Poren nicht ab - und helfen damit Mitessern und Pickeln. Darauf weist die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen hin. Außerdem funktioniere das Abschminken leichter - es reichen Wasser und Seife dafür.

Foto: dpa Spaß-Kontaktlinsen An Karneval sind Kontaktlinsen für rote Vampiraugen oder Katzen-Pupillen wieder gefragt. Aber Vorsicht: Wegen der Farben oder Muster der Linsen kommt keine Luft ans Auge. Darauf weist die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen hin. Das kann auf Dauer der Sehfähigkeit schaden. Man sollte die Linsen also so kurz wie möglich tragen.

Foto: dpa K.o.-Tropfen Übelkeit, Schläfrigkeit, Schwindel - das kann die Wirkung von K.o.-Tropfen sein. Sie tritt oft schon nach 10 bis 20 Minuten ein. Wer beim Feiern erste Anzeichen dieser Art bemerkt, sollte rasch reagieren und sich sofort an Freunde, Bekannte oder gegebenenfalls auch das Personal wenden, rät die Opferhilfeorganisation Weisser Ring vor dem Beginn der Karnevalszeit. Auch die Notrufnummern 112 oder 110 sind Möglichkeiten. Die Party sollte man in einem solchen Fall gemeinsam mit einer Vertrauensperson verlassen und im Zweifel zum Arzt oder ins Krankenhaus gehen.

Foto: dpa Kinder Umzüge in den Karnevals-Hochburgen sind für viele Kinder spannend - Eltern sollten es dort aber nicht übertreiben. Im Kindergartenalter kann ein großer Umzug das Kind vielleicht überfordern, erklärt Maria Große Perdekamp. Sie ist Leiterin der Onlineberatung der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung. „Wichtig ist dann, als Eltern keinen Alkohol zu trinken und das Kind im Blick zu behalten.“ So sollten Eltern darauf achten, dass beispielsweise keine Betrunkenen es einfach anfassen - etwa am Kopf tätscheln - oder es blöd ansprechen.

Foto: dpa Flirt Die Stimmung, der Alkohol und die Masken lassen manche lockerer werden, als es ihnen im Nachhinein lieb ist. Aber: „Alkohol ist keine Entschuldigung, es erleichtert das Näherkommen nur“, sagt Paartherapeut und Coach Dominik Borde aus Wien. Wer weiß, dass er dazu neigt, bittet vielleicht schon vorher einen guten Freund: „Wenn ich mich an jemanden ranschmeiße, halt mich zurück!“ Wer sich in Feierlaune doch auf jemanden eingelassen hat und das am nächsten Morgen bereut oder zumindest nicht weiterführen möchte, ist am besten ehrlich. „Dann sollte man etwas sagen wie: „Du bist mir sehr sympathisch, aber da wird keine Beziehung raus. Tut mir leid.““

Foto: dpa Katerfrühstück Matjes und saure Gurken - das sind die Klassiker für ein Katerfrühstück zum Beispiel am Aschermittwoch. Aber manchen schmeckt das sowieso nicht, und anderen ist das nach feuchtfröhlichen Karnevalsfeiern einfach zu viel des Guten. Dann helfen auch eine kräftige Brühe und ein Müsli mit frischen Früchten wie Orangen, sagt Helga Strube von der Sektion Niedersachsen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. „So wird der Körper mit verloren gegangenen Mineralstoffen versorgt.“ Wichtig ist auch, viel zu trinken. Das sollten natürlich Wasser und Fruchtschorlen sein, aber auch ein starker Kaffee tut gut.

An Weiberfastnacht wird die Präsenz in Beuel, in der Innenstadt und an anderen Treffpunkten erhöht. Der Stadtordnungsdienst ist mit 37 Mitarbeitern im Einsatz. Kinder und Jugendliche, die mit Alkohol erwischt werden, müssen die Flaschen ausleeren. 2016 waren es 200 Flaschen mit hochprozentigem Alkohol. Einige Teenager mussten wegen einer Vergiftung medizinisch versorgt werden. Kommunikationsteams aus Polizisten, Helfern und Dolmetschern klären Jugendliche über die Regeln auf.

„Feiern ohne Alk und Rauch, aber bitte mit Kostüm“ lautet der Slogan der After-School-Party für alle von 14 bis 17 Jahren an Weiberfastnacht im Festzelt des Bonner Stadtsoldaten-Corps auf dem Münsterplatz. „Neben Security sorgen auch Sozialarbeiter aus den städtischen Jugendhilfeeinrichtungen dafür, dass die Feier sicher abläuft“, sagte Christina Bertram-Mayer, Abteilungsleiterin im Jugendamt. Unter dem Motto „Konfetti statt Koma“ präsentieren sich die „Bonner Event Sprinter“ bei den Zügen in Tannenbusch, Ippendorf, Beuel und Bonn.

Dort können Jugendliche den Promillewert testen und Alkohol gegen handybedienungsfähige Handschuhe und ein Safe-Pack samt Kondom tauschen. „Die Nacht ist lang, und man weiß ja nie“, meinte Marion Ammelung von „Update“, der Suchthilfe von Caritas und Diakonie.