Abschnitt der B9 nach Altkanzler benannt

Bonn. Im Beisein der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer hat die Stadt Bonn am Donnerstag die Helmut-Kohl-Allee eingeweiht. Ein Abschnitt der B9 erinnert nun an den deutschen Altkanzler.

Von Maximilian Mühlens, 15.08.2019

Die CDU-Vorsitzende und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer und Oberbürgermeister Ashok Sridharan (CDU) haben am Donnerstagmittag im ehemaligen Regierungsviertel die „Helmut-Kohl-Allee“ offiziell eingeweiht.

"Bonn und Helmut Kohl sind untrennbar miteinander verbunden", sagte OB Sridharan während seiner Rede. "Helmut Kohl war aus tiefster Überzeugung Europäer und trat von Bonn aus mit aller Kraft für das friedliche Miteinander in Europa ein. In Bonn wurden unter seiner Ägide die Weichen für die Wiedervereinigung Deutschlands gestellt", so Sridharan weiter.

Der Straßenabschnitt, der entlang des Kunstmuseums und der Bundeskunsthalle liegt, ist rund 400 Meter lang und beginnt an der Genscher-Allee und reicht bis zum Helmut-Schmidt-Platz, der auch als Trajektknoten bekannt ist. Der neue Straßenname gilt bereits seit dem 1. August. "Er hat diesen Abschnitt bestimmt unzählige Male passiert", so Sridharan. Der OB zeigte sich sehr glücklich darüber, dass die Erinnerung an den Altkanzler nun im Stadtbild fest verankert sei.

Mit der Umbenennung des Teilabschnittes der Friedrich-Ebert-Allee möchte die Stadt Bonn vor allem an die politische Lebensleistung Kohls erinnern. Helmut Kohl war von 1982 bis 1998 der sechste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland und führte 16 Jahre lang seine Amtsgeschäfte von Bonn aus. 25 Jahre lang war er außerdem CDU-Vorsitzender. In seiner Amtszeit als Kanzler fielen unter anderem der Fall der Mauer 1989 und die deutsche Wiedervereinigung im Jahr 1990.

"Es hat eine gewisse Zeit gedauert bis der richtige Ort gefunden werden konnte. Bin mir aber sicher, dass nun genau die richtige Stelle gefunden wurde", sagte CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Es sei eine Straßenbenennung, die "verdient" sei. Kramp-Karrenbauer erinnerte daran, dass Bonn nicht nur eine "Kanzlerstadt" sei, sondern auch die Stadt, die mit der Geschichte der CDU am engsten verbunden sei. Kramp-Karrenbauer würdigte den Altkanzler als einen Parteivorsitzenden, der stets nach vorne gedacht habe. Unter seiner Führung habe sich die Mitgliederzahl schlagartig verbessert und er habe einen "umfassenden Modernisierungsgrad" umgesetzt. Kohl sei daher für Kramp-Karrenbauer eine Inspiration. Die CDU-Vorsitzende bezeichnete das neue Straßenschild als eines der wichtigsten in Bonn und in Deutschland.

Während der Feierstunde im Foyer des Kunstmuseums sprachen auch Bodo Löttgen, Vorsitzender der CDU-Fraktion im nordrhein-westfälischen Landtag sowie Johannes Ludewig, der sich als Staatssekretär a.D. an den Altkanzler zurückerinnerte. Unter den geladenen Gästen waren zahlreiche damalige Funktionsträger, wie zum Beispiel die frühere Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth.

Laut Stadt sind insgesamt vier Anlieger von der Adressänderung betroffen, darunter allerdings keine Privatpersonen. Die Bundeskunsthalle hat nun die Adresse "Helmut-Kohl-Allee 4" - auf der Museums-Internetseite wird schon auf die neue Adresse hingewiesen. Der Kartendienst Google Maps verortet die Allee zwar an die richtige Stelle, allerdings heißt sie dort noch immer Friedrich-Ebert-Allee.

Zuerst sollte die Überführung der B9 über die Autobahn 562 am ehemaligen Landesbehördenhaus den Namen des Altkanzlers tragen, allerdings scheiterte der Plan, weil die Stadt Bonn den Namen nicht in Eigenregie ändern durfte, da dieser Teil samt der Fahnenaufstellfläche zur Autobahn gehört. Deren Namen kann nur das Bundesverkehrsministerium vergeben und somit auch ändern.

