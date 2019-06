Nächtliche Bauarbeiten in den Ferien

Auf den Straßenbahnlinien 61 und 62 werden in den Sommerferien Wartungsarbeiten durchgeführt.

Bonn. Während der Sommerferien wird ein Teil der Strecken der Straßenbahnlinie 61/61 in der Bonner Innenstadt saniert. Die Wartungsarbeiten werden in der Nacht durchgeführt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 04.06.2019

Ab dem 14. Juli, mit Beginn der Sommerferien, führen die Stadtwerke Bonn Wartungsarbeiten auf den Gleisen der Straßenbahnlinien 61/62 durch. Die Sanierungen betreffen die Prinz-Albert-Straße, Königsstraße, Bonner Talweg und Reuterstraße. Die Stadtwerke kündigten an, die Arbeiten als eine Wanderbaustelle außerhalb des regulären Betriebs zwischen 22 Uhr und 5.30 Uhr durchzuführen. In den Nächten von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag wird nicht an der Strecke gearbeitet. Die Wartungsarbeiten dauern vorraussichtlich bis zum 26. August.